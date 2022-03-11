Заграница на замке? Куда могут отправиться на отдых южноуральские туристы

За последнюю неделю ряд авиаперевозчиков приостановил международные рейсы. Причина тому — закрытие воздушного пространства некоторых стран и лизинговые самолеты, на использование которых наложили арест. Российские власти при этом отмечают, что полеты российских авиакомпаний остаются безопасными, а по 8 международным перелетам страна сняла ковидные ограничения.

Разбираемся, какие авиаперевозчики на сегодняшний день выполняют рейсы и какие направления доступны южноуральским туристам.

На чем лететь?

Ранее о прекращении международных полетов сообщили «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и S7. Турецкая авиакомпания Pegasus приостанавливает полеты в Россию и из России с 13 по 27 марта.

«Вводятся санкции и ограничения, связанные со страхованием, перестрахованием, лизингом, эксплуатацией, техническим обслуживанием на рейсах в и из Российской Федерации. В связи с операционными рисками в этих условиях все наши рейсы по этим направлениям приостанавливаются с 13 марта по 27 марта 2022 года»,

— говорится на сайте авиакомпании.

В пятницу, 11 марта, стало известно, что казахстанская авиакомпания Air Astana приостанавливает полеты в Россию и над ее территорией из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов. В этот же день другая казахстанская авиакомпания — SCAT — заявила, что увеличивает количество рейсов в РФ и запускает новые маршруты в этом направлении.

Внутри страны авиаперевозчики продолжают рейсы. Кроме того, самолеты авиакомпаний РФ могут быть переведены в российский реестр без согласия лизингодателя, заявили в Минтрансе. Вопросы о поставках запасных частей для самолетов через Китай и страны азиатского региона прорабатываются, отметили в министерстве.

Куда лететь?

Как только Россия начала специальную операцию на Украине, Великобритания и ЕС ввели против нашей страны новые санкции, которые коснулись международных полетов и виз. Свое воздушное пространство для российских авиакомпаний закрыли Польша и Чехия. Следом на такой шаг решились Болгария, Латвия, Эстония, Литва, Румыния, Австрия, Бельгия, Дания, Исландия, Германия, Нидерланды, Франция, Норвегия и Италия. Великобритания ввела запрет на полеты «Аэрофлоту» и частным российским самолетам.

Тем не менее, ряд стран остаются доступными для международных рейсов — они не пересекают воздушные границы перечисленных государств. Правда, лететь в другие страны южноуральцам придется через Москву или другие российские авиахабы. Например, улететь можно в ОАЭ, Катар и ряд других стран, которые сохраняют позицию нейтралитета из-за текущих событий на Украине.

Регулярное авиасообщение с Катаром сейчас осуществляется без перебоев. Из Москвы регулярно летает авиакомпания Qatar Airways, авиасообщение с Катаром официально восстановлено Россией в 2021 году, страна принимает россиян с туристическими целями, уточнили в Ассоциации туроператоров России.

Министерство здравоохранения Катара упростило правила въезда для путешественников из России. Теперь разрешен въезд по сертификату переболевшего — но также с дополнительным тестом на антитела. Страна также принимает без карантина российских туристов, привитых вакциной «Спутник V».

Россия также снимает введенные из-за распространения коронавирусной инфекции ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран на взаимной основе.

Накануне стало известно, что Россия укрепит сотрудничество с Узбекистаном в сфере туризма. Совместный план включает в себя 20 мероприятий. В их числе: проведение Года туризма России и Узбекистана; запуск туристического маршрута «Великий Шелковый путь»; создание специальных турпакетов фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма.

Некоторые челябинские туркомпании также предлагают автобусные туры в Казахстан на лето этого года.

«Открытых стран осталось достаточно, но вот перелетов осталось мало. Ситуация меняется ежеминутно. Встречались недавно с представителями туристической отрасли из Азербайджана, они готовы предлагать варианты отдыха для туристов — и на хороших финансовых условиях»,

— ответила руководитель Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода.

Эксперты турбизнеса считают, что наиболее доступными и популярными у южноуральцев в нынешних условиях остаются все же не заграничные туры, а отдых в России. Тем более с 15 марта стартует новый этап туристического кешбэка для тех, кто отправляется в отпуск в российские регионы.

«Международные направления из Челябинска российские авиакомпании закрыли до 28 марта. Сейчас южноуральцам доступны Минводы, Сочи и другие российские направления. „Уральские авиалинии“, Red Wings и другие перевозчики по России летают. Пока цены авиакомпаний не выросли. Цену нужно отслеживать перед вылетом, стоимость может меняться в зависимости от загрузки. Спрос на отдых по России будет, даже пандемия это показала. Если платежеспособность людей сохранится. Люди начали летать отдыхать в Калининград, Сочи всегда пользовался спросом»,

— рассказала ИА «Первое областное» гендиректор ООО «Центральное агентство воздушного сервиса» Галина Вессер.

Напомним, до 20 марта продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.

Что с ценами?

Даже с учетом того, что ряд заграничных направлений открыт для туристов из России, такой отдых для многих с учетом выросшего курса валют оказался финансово неподъемным. Стоимость перелетов между странами увеличилась в разы. Выросло и количество невыездных россиян (госчиновники, военнослужащие, полицейские и т.д.).

«Туристы сейчас интересуются вариантами отдыха по России. Во-первых, туры за границу сильно подорожали, далеко не у всех есть возможность отдавать такие суммы за неделю отдыха. Во-вторых, полеты на регулярных рейсах сейчас — это риск: в другую страну на них можно улететь, а вот состоится ли полет обратно — никто сейчас не может дать гарантии»,

— считает руководитель челябинского турагентства «Голден Тур» Юлия Пушкарева.

Падение покупательской способности — не единственная проблема, которая теперь отделяет россиян от отдыха за рубежом. Международные платежные системы Visa и Mastercard 10 марта приостановили работу в России. Все карты этих платежных систем, уже выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории РФ в прежнем режиме, но ими нельзя будет расплачиваться за границей.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/zagranitsa-na-zamke-kuda-mogut-otpravitsya-na-otdykh-yuzhnouralskie-turisty/