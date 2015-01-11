В Челябинской области торговые сети нарастили поставки сахара на 30-50% в день

В Челябинской области торговые сети и оптовые организации наращивают поставки сахара в регион.

«По данным оптовых организаций, они значительно увеличили заявки на поставку сахара в регион. Такая же информация получена от торговых сетей: "Пятерочка" нарастила поставки сахара в свои магазины с 30 до 60 тонн в день, "Магнит" – на 30%, "Лента" – с 20 до 40 тонн в день», – говорится в сообщении.

На заводах-изготовителях в настоящее время запас сахара составляет 2,5 млн тонн, почти половина годового производства. При этом сахар остается дефицитом.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил министерству сельского хозяйства региона совместно с прокуратурой оперативно организовать ревизию запасов сахара на оптовых складах организаций, определить объем уже отгруженного сахара и объем ежедневных поставок на предприятия розничной торговли, кондитерской и хлебопекарной промышленности. «Поручаю провести проверку дистрибьютеров сахара с целью недопущения необоснованной задержки отгрузки продукта в объекты розничной торговли. На местах нужно пресечь спекуляции, вызывающие необоснованное повышение цен», – приводит пресс-служба слова главы региона.

Напомним, накануне губернатор отмечал, что еще одна причина возникшего дефицита сахара – ажиотаж потребителей.

https://dostup1.ru/economics/V-Chelyabinskoy-oblasti-torgovye-seti-narastili-postavki-sahara-na-30-50-v-den_147566.html