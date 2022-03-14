Дворец творчества детей и молодежи приглашает

В 2022 году семьи с детьми снова смогут вернуть часть денег, потраченных на отдых ребенка в лагере. Продажа путевок с кешбэком стартует в ночь на 31 марта. Об этом в понедельник, 14 марта, объявили в правительстве РФ Подробнее
Челябинский гидрометцентр проверил, насколько часто после теплой зимы наступает теплое лето. Синоптики изучили статистику за 41 год и пришли к любопытному выводу, которым делятся на своем сайте Подробнее
В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 7 по 13 марта 2022 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 3 дорожно – транспортных происшествия без пострадавших Подробнее