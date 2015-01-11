19 марта в ДК «Маяк» состоится литературная встреча, посвящённая 50 летию литературного объединения «Синегорье»

Архивное видео, книги, авторская музыка для участников юбилейной встречи станут своего рода корабликом, который проплывёт «по волнам памяти», перелистнёт страницы истории коллектива и поэзии, начиная со дня образования литературного объединения до сегодняшнего дня.

На встречу приглашены как «синегорцы», так и звёзды клуба «Таланты и поклонники». Среди приглашённых гостей: секретарь Союза писателей России, поэт, педагог, критик, переводчик, культуролог, фотохудожник, автор книг, лауреат литературных премий им.П.Бажова, им. Мамина-Сибиряка, Сибирско-Уральской премии в номинации «Поэзия», премии «Золотая лира», профессор Челябинской Государственной академии культуры и искусства, кандидат культурологии Нина Ягодинцева, а также председатель Челябинской писательской организации, лауреат первой Южноуральской премии Олег Павлов.Организаторы встречи также ждут приезда гостей – поэтов и писателей из Екатеринбурга, Снежинска, Касли, Кыштыма.

Желающих принять участие в юбилейном вечере приглашают в малый зал ДК «Маяк». Начало 19 марта в 15:00 часов. Вход свободный.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50164/