Минздрав заявил о новом обострении ситуации с COVID-19 в конце марта

В России вновь может резко ухудшиться ситуация с заболеваемостью коронавирусом – причиной этого называют распространение нового высокозаразного штамма COVID-19 "омикрон" BA 2, или "стелс-омикрон".

Из-за высокой заразности новый вариант, скоро может стать преобладающим, сообщили в Минздраве. В министерстве пояснили, что у штамма "омикрон" несколько подвидов. Первоначально в разных странах доминировал BA 1, но сегодня появился BA 2, получивший название "стелс" из-за своей способности еще быстрее распространяться в популяции.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в России может осложниться уже в конце марта - апреле.

«Март и апрель остаются ключевыми месяцами по развитию дальнейшей эпидемиологической ситуации и лучше всего использовать это время для ревакцинации», – сообщил министр, отметив, что вакцинированные и ревакцинированные меньше рискую заболеть, чем непривитые и переболевшие.

https://dostup1.ru/medicine/Minzdrav-zayavil-o-novom-obostrenii-situatsii-s-COVID-19-v-kontse-marta_147616.html