Необоснованное повышение цен недопустимо

Архивное видео, книги, авторская музыка для участников юбилейной встречи станут своего рода корабликом, который проплывёт «по волнам памяти», перелистнёт страницы истории коллектива и поэзии, начиная со дня образования литературного объединения до сегодняшнего дня Подробнее