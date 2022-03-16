Необоснованное повышение цен недопустимо

Сложившуюся ситуацию на местном продовольственном рынке прокомментировал Александр Жмайло, начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа:
- Розничная торговля в нашем округе представлена крупными федеральными сетями и малым бизнесом. В последнее время и там, и там фиксируется ажиотажный спрос на ряд товаров – люди приобретают в прок сахар, муку, крупы… Специалисты моего управления принимают жалобы от населения на высокие цены в продуктовых магазинах.
С целью пресечения спекуляций на озерском продовольственном рынке, администрацией округа, депутатами Собрания и членами фракции ВПП «Единая Россия» проводится мониторинг по выявлению необоснованного повышения цен в торговых точках, в случае резкого изменения стоимости товаров соответствующие обращения будут направлены в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), на которую государством возложена обязанность проверять правильность, корректность установления цен в сфере розничной торговли.
Отметим, что с проблемой ценообразования сегодня столкнулась вся страна. Меры для стабилизации ситуации принимаются на всех уровнях: федеральное правительство объявило о запрете экспорта сахара и зерна; глава региона поручил контролировать бесперебойную работу поставщиков продуктов питания, распределительных складов, мелкую розницу, чтобы не допускать дефицита на полках магазинов. К решению данной проблемы подключились надзорные органы – Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и прокуратура.
Пресс-служба регионального Управления ФАС (г. Челябинск):
— Мы изучаем экономическое обоснование изменения цен на те или иные продукты, сопоставляем цены у игроков одного и того же рынка — производителей и торговых сетей и так далее. Если увидим признаки нарушения закона о конкуренции, будем незамедлительно реагировать — от предостережений до возбуждения антимонопольных дел.
О любом повышении цен не только на продукты, но и на непроизводственные товары и услуги (например, лекарства, стройматериалы, бытовую технику, электронику, связь и интернет и другое) жители Озерского городского округа могут сообщить по следующим телефонам:
- 8-9634704155 - горячая линия УФАС;
- 3-34-18 - депутатский центр местного отделения ВПП «Единая Россия».
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа