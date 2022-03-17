2022-03-18YEKT06:00:00 | Новости Городские новости В Озерске реализована масштабная модернизация НФС в рамках национального проекта «Чистая вода» 17 марта в Озерске состоялся рабочий запуск единственной в Челябинской области системы ультрафильтрации питьевой воды. В этот день работу по модернизации насосно-фильтровальной станции оценили глава округа Евгений Щербаков и генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.

Руководители муниципалитета и градообразующего предприятия осмотрели установку, поговорили с представителем подрядной организации, лично убедились в качестве питьевой воды.

– Сейчас вода стала хорошая, чистая без примесей, озерная зимняя вода почти хрустальная. Я думаю, запуск этой системы порадует всех жителей. Надо сказать, что и на «Маяке» реализуется ряд экологических программ, всё становится чище. Совместными усилиями, с помощью государства, региональной и федеральной власти, мы смогли воплотить в жизнь этот важный проект. Модернизация НФС – это как раз и есть образец аккумулирования всех усилий. К вопросу о трудных временах, нам сейчас необходимо единение, надо вместе работать на достижение одной цели – повышение уровня жизни наших граждан, – отметил генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.

Напомним, что несколько лет назад в округе остро назрела проблема качества питьевой воды. Она заключалась в специфическом запахе, который появляется во время отмирания сине-зелёных водорослей в озере Иртяш. Для того, чтобы улучшить потребительские качества воды, округ выступил с инициативой по включению модернизации насосно-фильтровальной станции в областную специальную экологическую программу. В 2018 году была подготовлена проектно-сметная документация. Масштабные работы по модернизации НФС были начаты в 2019 году, завершены в конце 2021 года.

Комментируя реализацию проекта, глава округа отметил, что за три года, пока шла работа, были и периоды ковидных ограничений, и кризисные моменты, но, несмотря ни на что, удалось всё преодолеть.

– Это, действительно, масштабный проект, очень важное дело для города, – подчеркнул Евгений Щербаков. – Я хочу поблагодарить всех, кто работал над его реализацией, кто обеспечил его финансирование: губернатора Челябинской области, правительство страны, а также непосредственно исполнителей работ – управление капитального строительства и подрядные организации. Результат получился отличный. Самое главное, что проект очень технологичный, на сегодняшний день один из самых современных в стране, таких установок единицы. Теперь жители города будут пользоваться качественной, хорошей, питьевой водой, очищенной по самым лучшим стандартам.

Сотрудникам насосно-фильтровальной станции и ММПКХ необходимо бережно этим оборудованием пользоваться, и оно долгое время будет работать для жителей города. Далее мы займёмся сетями, это следующий этап работы.

Модернизация НФС проводилась в три этапа. Финансирование осуществлялось из бюджетов трёх уровней: в рамках специальной экологической программы на уровне регионального бюджета, в рамках регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология», а также за счёт средств бюджета Озерского городского округа. Стоимость реконструкции объекта составила более 617 млн рублей.

В настоящее время новая система ультрафильтрации позволит полностью исключить негативное влияние сине-зелёных водорослей на подготовку воды. Новая установка обеспечит потребителей округа и ПО «Маяк» 50 тысячами кубов воды надлежащего качества в сутки. Представитель подрядчика подчеркнул, что оборудование должно отработать свой нормативный срок – более 20 лет. Кроме того, в рамках договорных отношений подрядная организация берёт на себя гарантийные обязательства сроком на пять лет.

– Сначала озерная вода очищается от механических примесей, затем предварительно обрабатывается в зале микрофильтров, далее – скоростными фильтрами тонкой очистки. После механической очистки вода поступает в мембранные блоки, в каждом из которых 80 мембранных стоек, там проходит очень тонкая очистка. В итоге получается вода уровня Люкс, которая продаётся в магазинах. Далее вода поступает в накопительные резервуары и идёт в город, – пояснил главный инженер подрядной организации ООО «Армада» Иван Сахаров.

Справочно:

Ультрафильтрация препятствует попаданию геосмина в питьевую воду. Следует отметить, что много лет эта технология применялась на нососно- фильтровальной станции Озерска. Но на существующей установке обрабатывалась только небольшая часть воды. Она смешивалась с общей массой, которая очищалась при помощи кварцевых фильтров. Технология обычной фильтрации очищает воду от геосмина только на 5-10 процентов, тогда, как технология ультрафильтрации позволяет очистить её более чем на 90. В ходе модернизации НФС был выполнен не просто ремонт и замена оборудования, но применена совершенно другая технология – мембранная очистки воды от сине-зелёных водорослей и от продуктов их жизнедеятельности.

Проект по модернизации НФС в Озерске был рассчитан на три года – 2019-2021, общее финансирование составило более 617 миллионов рублей.

На первом этапе, в 2019 году, благодаря взаимодействию с губернатором и Правительством Челябинской области в рамках специальной экологической программы (СЭП) Озерскому городскому округу были направлены средства (более 100 млн рублей) из областного бюджета для проведения следующих работ: замены элементов двух вращающихся машин первичной очистки воды в насосной первого подъема, там же обновления ворот и окон, в главном корпусе – замены микрофильтров (6 штук), системы отопления, вентиляции, ворот с установкой тепловой завесы. Тогда же был начат второй этап реконструкции: в главном корпусе выполнен демонтаж баков коагулянта и труб, монтаж систем отопления, вентиляции, электроснабжения, связи, проведена подготовка под настил пола.

В 2020 году реконструкция продолжилась активными темпами в рамках муниципального контракта, работы велись по утвержденному графику, было выполнено: благоустройство перед главным корпусом, заливка и пропитка бетонных полов, устройство фундаментов под оборудование, монтаж трубопроводов, насосов Grundfos, приобретено вспомогательное оборудование для очистки 50 тысяч кубометров воды в сутки. Выполнили монтаж одной мембранной клапанной стойки для очистки 10 тысяч кубов воды в сутки (фирма Suez). В полном объёме приобретено оборудование станции ультрафильтрации. На объекте работала бригада из Москвы, которая непосредственно собрала стойку водоочистки.

В 2021 году, в ходе третьего этапа, были приобретены четыре стойки ультрафильтрации и два насоса, а также произведены пусконаладочные работы и автоматизация технологических процессов.

Переход на новую систему очистки воды позволит при подготовке ресурса отказаться от применения химического вещества – жидкого хлора.



Информация предоставлена: Руководители муниципалитета и градообразующего предприятия осмотрели установку, поговорили с представителем подрядной организации, лично убедились в качестве питьевой воды.отметил генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк»Напомним, что несколько лет назад в округе остро назрела проблема качества питьевой воды. Она заключалась в специфическом запахе, который появляется во время отмирания сине-зелёных водорослей в озере Иртяш. Для того, чтобы улучшить потребительские качества воды, округ выступил с инициативой по включению модернизации насосно-фильтровальной станции в областную специальную экологическую программу. В 2018 году была подготовлена проектно-сметная документация. Масштабные работы по модернизации НФС были начаты в 2019 году, завершены в конце 2021 года.Комментируя реализацию проекта, глава округа отметил, что за три года, пока шла работа, были и периоды ковидных ограничений, и кризисные моменты, но, несмотря ни на что, удалось всё преодолеть., – подчеркнул. –Модернизация НФС проводилась в три этапа. Финансирование осуществлялось из бюджетов трёх уровней: в рамках специальной экологической программы на уровне регионального бюджета, в рамках регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология», а также за счёт средств бюджета Озерского городского округа. Стоимость реконструкции объекта составила более 617 млн рублей.В настоящее время новая система ультрафильтрации позволит полностью исключить негативное влияние сине-зелёных водорослей на подготовку воды. Новая установка обеспечит потребителей округа и ПО «Маяк» 50 тысячами кубов воды надлежащего качества в сутки. Представитель подрядчика подчеркнул, что оборудование должно отработать свой нормативный срок – более 20 лет. Кроме того, в рамках договорных отношений подрядная организация берёт на себя гарантийные обязательства сроком на пять лет.– пояснил главный инженер подрядной организации ООО «Армада»Ультрафильтрация препятствует попаданию геосмина в питьевую воду. Следует отметить, что много лет эта технология применялась на нососно- фильтровальной станции Озерска. Но на существующей установке обрабатывалась только небольшая часть воды. Она смешивалась с общей массой, которая очищалась при помощи кварцевых фильтров. Технология обычной фильтрации очищает воду от геосмина только на 5-10 процентов, тогда, как технология ультрафильтрации позволяет очистить её более чем на 90. В ходе модернизации НФС был выполнен не просто ремонт и замена оборудования, но применена совершенно другая технология – мембранная очистки воды от сине-зелёных водорослей и от продуктов их жизнедеятельности.Проект по модернизации НФС в Озерске был рассчитан на три года – 2019-2021, общее финансирование составило более 617 миллионов рублей.На первом этапе, в 2019 году, благодаря взаимодействию с губернатором и Правительством Челябинской области в рамках специальной экологической программы (СЭП) Озерскому городскому округу были направлены средства (более 100 млн рублей) из областного бюджета для проведения следующих работ: замены элементов двух вращающихся машин первичной очистки воды в насосной первого подъема, там же обновления ворот и окон, в главном корпусе – замены микрофильтров (6 штук), системы отопления, вентиляции, ворот с установкой тепловой завесы. Тогда же был начат второй этап реконструкции: в главном корпусе выполнен демонтаж баков коагулянта и труб, монтаж систем отопления, вентиляции, электроснабжения, связи, проведена подготовка под настил пола.В 2020 году реконструкция продолжилась активными темпами в рамках муниципального контракта, работы велись по утвержденному графику, было выполнено: благоустройство перед главным корпусом, заливка и пропитка бетонных полов, устройство фундаментов под оборудование, монтаж трубопроводов, насосов Grundfos, приобретено вспомогательное оборудование для очистки 50 тысяч кубометров воды в сутки. Выполнили монтаж одной мембранной клапанной стойки для очистки 10 тысяч кубов воды в сутки (фирма Suez). В полном объёме приобретено оборудование станции ультрафильтрации. На объекте работала бригада из Москвы, которая непосредственно собрала стойку водоочистки.В 2021 году, в ходе третьего этапа, были приобретены четыре стойки ультрафильтрации и два насоса, а также произведены пусконаладочные работы и автоматизация технологических процессов.Переход на новую систему очистки воды позволит при подготовке ресурса отказаться от применения химического вещества – жидкого хлора.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2022-03-18YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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