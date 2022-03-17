20 марта – День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ

Уважаемые жители Озерского городского округа,

в связи с проведением массового праздника «Проводы зимы» 19 марта на площади перед ДК им. А.С. Пушкина (по адресу: г. Озерск, ул. Трудящихся, 22) с 13:00 до 17:00 часов будет временно перекрыто движение автотранспорта со стороны ул.Трудящихся и ул. Южная Подробнее