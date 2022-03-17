20 марта – День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником! Вашими усилиями в каждый дом Озерского городского округа приходит тепло и уют, благоустраиваются дворовые территории, решаются вопросы стабильной работы коммунального комплекса.
На специалистов вашей отрасли ложится огромная ответственность за комфортное проживание наших жителей. Их проблемы вы грамотно решаете ежедневно и ежечасно, проявляете мастерство и оперативность в нештатных ситуациях, которые нередки в сфере ЖКХ. От вас требуются большие знания, ответственность, самоотдача, терпение и умение общаться с людьми.
Ваша работа всегда на виду, поэтому вам чаще представителей других профессий приходится слышать различные отзывы в свой адрес. Но покупатели и собственники жилья умеют ценить и культуру обслуживания, и качество предоставляемых услуг, и простое внимание к себе.
Время предъявляет к работникам вашей сферы все новые и новые требования. Вы внедряете прогрессивные формы на рабочих местах и поднимаете личный профессиональный уровень, при этом не боитесь никаких трудностей и стараетесь быть нужными озерчанам. Мы надеемся, что и в дальнейшем вы будете действовать активно, неравнодушно относиться к насущным проблемам людей, заниматься модернизацией инфраструктуры и добросовестно выполнять взятые на себя обязательства.
Желаем вам успешной реализации ваших планов, постоянного движения вперед и удовлетворения от вашего созидательного труда. Больше благодарных слов от клиентов! Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков.
Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер.
Уважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сложно переоценить значимость вашего труда. От него напрямую зависит стабильность и надежность работы систем жизнеобеспечения нашего региона, а широкий спектр предоставляемых качественных бытовых услуг делает повседневную жизнь южноуральцев комфортной и создает людям хорошее настроение.
Сегодня в Челябинской области начата масштабная модернизация отрасли ЖКХ, во многих территориях ведется комплексная реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, продолжается активная газификация региона. Уверен, что ваш профессионализм, опыт и ответственность станут залогом дальнейшего преображения наших городов и сел, развития и процветания родного края. Желаю всем успешной работы, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа