Афиша на 19-20-ое марта!

Похоже, морозы все-таки отступают! И в свои законные права вступает ВЕСНА!
Где и как провести выходные? Ответ в нашей афише!
Озерск и его окрестности.
Все выходные!
глк "Егоза"
Бархатный сезон на Егозе официально открыт!
Цены на основной подъёмник снижены на 30%!
Идеальное время, чтобы кататься, учиться, наслаждаться!
19 и 20 марта - с 10:00 до 18:00. Все трассы + ТЮБИНГ
Театр кукол "Золотой петушок" приглашает в гости!
Суббота, 19-ое марта
С 10 до 16ч Городской музей
Фотовыставка из фондов Государственного исторического музея Южного Урала «Уральская зима».
На выставке представлено 60 фотографий, снятых фотохудожниками Челябинской области, которые познакомят посетителей с зимними видами Южного Урала, неповторимой красотой, с безграничными степными просторами, застывшими в ледяном безмолвии озерами и реками, могучими горными кряжами и дремучими заснеженными лесами.
14.00 п.Татыш
Жителей посёлка Татыш приглашают на народное гуляние – прощание с зимой.
17.00 6 ДК "Строитель"
В рамках XIII фестиваля восточного танца, ДК «Строитель» приглашает на представление «РАССКАЗ ЦАРИЦЫ».
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Убийца" А.Молчанов
Жестокая комедия (18+)
Воскресенье, 20-ое марта
10.00 глк "Егоза"
Открытое Первенство ОГО по горнолыжному спорту среди любителей и ветеранов, посвященного основателю ГЛЦ « Егоза» Морозову С.А.
Дисциплина: слалом.
Регистрация участников с 08:45. Просмотр трассы с 09:30. Старт первой попытки в 10:00.
УЧАСТНИКИ и ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
В соревнованиях могут принимать участие все желающие, прошедшие жеребьевку у главного судьи соревнований не менее чем за 30 минут до начала старта. Стартовый взнос за участие в соревнованиях 1000 руб. с учетом скипаса.
Соревнования среди горнолыжников проводятся в следующих группах:
1 – мужчины 16-34 года;
2 – мужчины 35-44 года;
3 – мужчины 45-54 года;
4 – мужчины 55-64 года;
5 – мужчины 65 лет и старше; 6 – женщины 16-40 лет;
7 – женщины 41 год и старше.
11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
«Я НИЧЕГО НЕ БОЮСЬ!» И.Костерина
Страшно интересная история о том, как стать храбрым (0+)
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Ромео и Джульетта" У.Шекспир.
Материал подготовила Александра Лебедева.