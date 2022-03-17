Афиша на 19-20-ое марта!

Похоже, морозы все-таки отступают! И в свои законные права вступает ВЕСНА!

Где и как провести выходные? Ответ в нашей афише!

Озерск и его окрестности.

Все выходные!

глк "Егоза"

Бархатный сезон на Егозе официально открыт!

Цены на основной подъёмник снижены на 30%!

Идеальное время, чтобы кататься, учиться, наслаждаться!

19 и 20 марта - с 10:00 до 18:00. Все трассы + ТЮБИНГ

Театр кукол "Золотой петушок" приглашает в гости!

Суббота, 19-ое марта

С 10 до 16ч Городской музей

Фотовыставка из фондов Государственного исторического музея Южного Урала «Уральская зима».

На выставке представлено 60 фотографий, снятых фотохудожниками Челябинской области, которые познакомят посетителей с зимними видами Южного Урала, неповторимой красотой, с безграничными степными просторами, застывшими в ледяном безмолвии озерами и реками, могучими горными кряжами и дремучими заснеженными лесами.

14.00 п.Татыш

Жителей посёлка Татыш приглашают на народное гуляние – прощание с зимой.

17.00 6 ДК "Строитель"

В рамках XIII фестиваля восточного танца, ДК «Строитель» приглашает на представление «РАССКАЗ ЦАРИЦЫ».

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Убийца" А.Молчанов

Жестокая комедия (18+)

Воскресенье, 20-ое марта

10.00 глк "Егоза"

Открытое Первенство ОГО по горнолыжному спорту среди любителей и ветеранов, посвященного основателю ГЛЦ « Егоза» Морозову С.А.

Дисциплина: слалом.

Регистрация участников с 08:45. Просмотр трассы с 09:30. Старт первой попытки в 10:00.

УЧАСТНИКИ и ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.

В соревнованиях могут принимать участие все желающие, прошедшие жеребьевку у главного судьи соревнований не менее чем за 30 минут до начала старта. Стартовый взнос за участие в соревнованиях 1000 руб. с учетом скипаса.

Соревнования среди горнолыжников проводятся в следующих группах:

1 – мужчины 16-34 года;

2 – мужчины 35-44 года;

3 – мужчины 45-54 года;

4 – мужчины 55-64 года;

5 – мужчины 65 лет и старше; 6 – женщины 16-40 лет;

7 – женщины 41 год и старше.

11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

«Я НИЧЕГО НЕ БОЮСЬ!» И.Костерина

Страшно интересная история о том, как стать храбрым (0+)

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Ромео и Джульетта" У.Шекспир.

Материал подготовила Александра Лебедева.