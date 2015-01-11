Две южноуральские спортсменки завоевали золото на альтернативных Паралимпийских играх — 2022

В Ханты-Мансийске завершились альтернативные Паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт», организованные Минспортом РФ для отстраненных от международных соревнований российских и белорусских спортсменов.

Победителями соревнований по керлингу на колясках стали челябинки Дарья Щукина и Ольга Беляк, сообщают организаторы Игр.

В решающем матче за золото российская команда, в состав которой входили две спортсменки из Челябинска, обыграла соотечественников со счетом 10:3.

«Играть со своей командой, наверное, всегда тяжелее, потому что знаешь этих ребят, понимаешь, на что они способны. Да, после отстранения уже выдохнули, после приезда из Пекина у себя в Челябинске успела на четыре тренировки сходить, между Пекином и Ханты-Мансийском были дома неделю»,

— сообщила в интервью пресс-службе оргкомитета Игр Дарья Щукина.

По словам спортсменки, керлинг на колясках в России успешно и динамично развивается, появляются новые регионы, в которых есть сильные спортсмены. Дарья Щукина заверила, что будет бороться со своими партнерами по команде за то, чтобы попасть на следующие Паралимпийские игры — 2026.

Напомним, Министерство спорта РФ заверило, что вознаграждение спортсменов за медали на Играх «Мы вместе. Спорт» будет таким же, как и предусмотрено было на Паралимпийских играх — 2022: 4 млн евро за золотую медаль, 2,5 — за серебряную и 1,7 — за бронзовую. Тренерам и их помощникам выплаты также сохранили в полном объеме.

https://www.1obl.ru/news/sport/dve-yuzhnouralskie-sportsmenki-zavoevali-zoloto-na-alternativnykh-paralimpiyskikh-igrakh-2022/