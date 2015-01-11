Instagram и Facebook запрещены в России за экстремистскую деятельность

Тверской суд Москвы в понедельник, 21 марта, признал деятельность социальных сетей Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta Platforms (*деятельность на территории РФ запрещена), экстремистской и запретил их на территории России.

В суде подчеркнули, что решение о запрете вступает в силу немедленно.

Добавим, на принадлежащий Meta (*деятельность на территории РФ запрещена) мессенджер WhatsApp требования не распространяются. Кроме того, граждане и организации не будут привлекаться к ответственности за экстремизм за использование запрещенных соцсетей. В то же время компании Meta (*деятельность на территории РФ запрещена) запрещено открывать отделения и вести коммерческую деятельность в России.

Ссылка на Instagram и Facebook может быть расценена как публичная демонстрация символики экстремистской организации, что приведет к административной ответственности.

Отметим, что российские СМИ не должны демонстрировать логотипы организации Meta Platforms Inc. (*деятельность на территории РФ запрещена) и принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram.

Напомним, основанием для обращения Генпрокуратуры в суд стало временное снятие запрета для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян в связи с действиями сотрудников компании. Ранее Роскомнадзор уже ограничил работу Instagram и Facebook в РФ.

https://dostup1.ru/society/Instagram-i-Facebook-zaprescheny-v-Rossii-za-extremistskuyu-deyatelnost_147805.html