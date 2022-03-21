Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков назначил нового руководителя УМВД России по ЗАТО г. Озерск

22 марта в УМВД России по ЗАТО г. Озерск под председательством начальника ГУ МВД России по Челябинской области Михаила Скокова состоялось совещание, на котором главный полицейский Южного Урала представил нового руководителя территориального подразделения МВД. Озерское УМВД возглавил подполковник полиции Кирилл Черепенькин.

На мероприятии присутствовал глава Озерского городского округа Евгений Щербаков, руководители силовых структур города, председатель Общественного совета при УМВД Анна Романова, председатель Совета ветеранов Сергей Серухин, личный состав органа внутренних дел.

В своем выступлении Михаил Скоков поблагодарил за службу бывшего руководителя Сергея Ревякина, более 10 лет возглавлявшего УМВД и ушедшего на заслуженный отдых. «Подобрать человека достойного, способного возглавить Управление, было задачей непростой, - заметил начальник Главного управления МВД области. – Из нескольких кандидатов был выбран Кирилл Сергеевич, потому что межмуниципальный отдел МВД России «Карталинский», которым он руководил, имеет высокие результаты по многим направлениям».

Нового начальника Михаил Скоков охарактеризовал как кадрового офицера, который служит в системе МВД более 20 лет. Начинал он милиционером в роте вневедомственной охраны при ОВД Ленинского района города Магнитогорска. Прошел путь от оперуполномоченного отделения по борьбе с экономическими преступлениями до заместителя начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по городу Магнитогорску. В декабре 2017 года был назначен на должность начальника МО МВД России «Карталинский». Воспитывает сына, занимается спортом, имея звание мастера спорта международного класса по паурлифтингу.

Новому начальнику полицейских Озерска генерал-лейтенант полиции пожелал быстро войти в должность и за короткое время занять лидирующие позиции в системе МВД области.

Кирилл Черепенькин обратился к присутствующим со словами:

– Я горд, что начальником Главного управления МВД мне поручено возглавить управление города Озерска. Я уверен, – продолжил он, – что коллектив имеет нераскрытый потенциал, резервы. Наша задача сплотиться и идти единым вектором к поставленным целям.

Далее слово было предоставлено главе Озерского городского округа Евгению Щербакову, который отметил, что Озерск – особенный город – ядерный щит России, а сотрудники органа внутренних дел являются надежными защитниками правопорядка. Он выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.

В ходе дальнейшего совещания главным полицейским области были рассмотрены наиболее важные вопросы осуществления оперативно-служебной деятельности на территории Озерского городского округа, даны конкретные указания, направленные на совершенствование работы.