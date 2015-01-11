2022-03-24YEKT06:00:00 | Новости Городские новости Впервые в Озерске прошел концерт в рамках фестиваля «Денис Мацуев представляет…» 22 марта на сцене Акустического филармонического зала Детской музыкальной школы № 1 состоялся концерт с участием легендарного пианиста Дениса Мацуева, симфонического оркестра Челябинской области под управлением заслуженного артиста РФ Адика Абдурахманова и других звезд академической и джазовой музыки. Концерт прошел в рамках XI международного фестиваля «Денис Мацуев представляет…», который стартовал 21 марта в Челябинске. Впервые в его программу включен город Озерск.

Идея сделать свой родной город Озерск одним из центров музыкальной культурной жизни Южного Урала принадлежит почетному жителю Челябинской области Андрею Комарову. По его инициативе и финансовой поддержке в ДМШ № 1 весной 2021 года открылся новый концертный зал, который сегодня является одним из лучших филармонических залов страны. В концертной программе сезонов 2021/2022 на сцене нового зала уже состоялись выступления блистательных именитых музыкантов и заслуженных творческих коллективов: пианиста Константина Емельянова, виолончелиста Александра Рамма, Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, Московского джазового оркестра Игоря Бутмана, пианиста-виртуоза Олега Аккуратова. Концерт в Озерске 22 марта стал поистине одним из ярчайших событий в городе: в этот вечер перед зрителями впервые с фортепианным концертом №2 И.Брамса выступил маэстро Денис Мацуев.

В программе также прозвучали произведения в исполнении солистов Бориса Андрианова (виолончель), Екатерины Мочаловой (домра), Андрея Иванова (контрабас) и одиннадцатилетнего юного дарования Льва Бакирова.

Общественный деятель, учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер: «В этом году я уже в третий раз приезжаю в Озерск — это уже стало такой прекрасной традицией. В прошлом году мы этот зал с Денисом Мацуевым открывали и пообещали включать в орбиту нашего фестиваля «Денис Мацуев представляет…» ещё и город Озерск. Мне кажется, что такой замечательный филармонический зал музыкальной школы достоин того, чтобы на этой сцене самые лучшие мировые звезды выступали и дарили свою музыку и искусство жителям города. Поэтому чудесно, что мы выполняем свое обещание, что у нас состоялся этот фестиваль с участием потрясающих музыкантов».

«Этот вечер стал для всех жителей города особенным. Хочу отдельно отметить звездный состав солистов и разнообразную программу концерта, где были представлены и народные инструменты, и струнные, и фортепиано. Мы были рады увидеть, как уже знаменитых музыкантов, так и юного, но уже признанного пианиста, – Леву Бакирова. Приятно, что такие замечательные концерты становятся традицией в культурной жизни нашего города. Интерес к ним растет, и мы с нетерпением ждем новых встреч с музыкантами мирового уровня», — отметила директор Детской музыкальной школы № 1 г. Озерска Лариса Кузнеченкова.

В продолжающемся музыкальном сезоне 2022 благодаря партнерству с такими ведущими учреждениями культуры страны, как Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, Челябинская, Свердловская филармонии и др. на сцене ДМШ №1 выступят звездные солисты и коллективы. Традиция музыкальных вечеров, начало которой положено Андреем Комаровым, направлена на знакомство жителей Озерска с творчеством исполнителей мирового уровня, а также на профессиональное развитие педагогов и воспитанников детских музыкальных школ.

Справочно:

Денис Мацуев – народный артист России, солист Московской филармонии (с 1995 года), арт-директор фонда им. С. В. Рахманинова, с 2006 года входит в состав Совета по культуре и искусству при Президенте РФ, является лауреатом Государственной премии РФ (2010 г.), Премии Правительства РФ (2016 г.).

Адик Абдурахманов и Симфонический оркестр Челябинской области:

Адик Абдурахманов – заслуженный артист России, лауреат премии Законодательного собрания Челябинской области, Администрации г. Челябинска «Золотая лира», отмечен благодарностями международного благотворительного фонда В. Спивакова, международной благотворительной программы «Новые имена», Союза композиторов России. В 2017 г. ему присвоено звание Почётного гражданина Челябинска. Художественный руководитель и главный дирижёр Симфонического оркестра Челябинской области, образованного в 2019 году.

Оркестр принимает участие в международных музыкальных проектах, выступает с ведущими солистами — такими как Денис Мацуев (фортепиано), Хибла Герзмава (вокал), Юлиан Рахлин (скрипка), Дмитрий Шишкин (фортепиано), граф Муржа (скрипка). В музыкально-литературных проектах оркестр работал с легендарными артистами российского театра и кино — Сергеем Гармашом, Аленой Бабенко, Дмитрием Назаровым, Ольгой Будиной, Евгением Князевым, Александром Филиппенко.

Екатерина Мочалова — концертмейстер Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П.Осипова. Обладатель первых премий крупнейших конкурсов в области домрового и мандолинного искусства: I Всероссийского музыкального конкурса (Москва, 2013), XXIII Международного конкурса «Mandolin Competition of Japan» (Токио, 2012), «Osaka International Mandolin Competititon» (Осака, 2013), II Международного конкурса имени П. И. Нечепоренко (Москва, 2016). Участница престижных международных фестивалей. Выступает с известными коллективами России и зарубежья.

Андрей Иванов — один из лучших джазовых контрабасистов России, создатель новых принципов игры на джазовом контрабасе, композитор, музыкальный продюсер. Выступает с самыми именитыми музыкантами современности, представляя российское исполнительское искусство по всему миру.

Борис Андрианов – известный российский виолончелист, выступающий на крупнейших сценах мира и престижных фестивалях. Является лидером и активным участником ряда международных и национальных проектов.

Лев Бакиров – победитель Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица», стипендиат Благотворительного Фонда «Новые имена». Постоянный участник концертов и музыкальных программ Пермской краевой филармонии, где неоднократно солировал не только на фортепиано, но и на органе, и клавесине. В Перми юный пианист выступал с симфоническим оркестром Пермского театра оперы и балета под руководством Петра Белякина.

В программе вечера были исполнены:

Andante cantabile П.И.Чайковского; «Гранд танго» А. Пьяццолла для виолончели с оркестром; концерт для виолончели, домры и контрабаса Е.Подгайца (1 и 3 часть); фортепианный концерт №2 И.Брамса; финал Первого концерта для фортепьяно с оркестром Ф. Мендельсона.

Фото и текст пресс-службы Андрея Комарова.

























Информация предоставлена: Идея сделать свой родной город Озерск одним из центров музыкальной культурной жизни Южного Урала принадлежит почетному жителю Челябинской области Андрею Комарову. По его инициативе и финансовой поддержке в ДМШ № 1 весной 2021 года открылся новый концертный зал, который сегодня является одним из лучших филармонических залов страны. В концертной программе сезонов 2021/2022 на сцене нового зала уже состоялись выступления блистательных именитых музыкантов и заслуженных творческих коллективов: пианиста Константина Емельянова, виолончелиста Александра Рамма, Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, Московского джазового оркестра Игоря Бутмана, пианиста-виртуоза Олега Аккуратова.Концерт в Озерске 22 марта стал поистине одним из ярчайших событий в городе: в этот вечер перед зрителями впервые с фортепианным концертом №2 И.Брамса выступил маэстро Денис Мацуев.В программе также прозвучали произведения в исполнении солистов Бориса Андрианова (виолончель), Екатерины Мочаловой (домра), Андрея Иванова (контрабас) и одиннадцатилетнего юного дарования Льва Бакирова.«В этом году я уже в третий раз приезжаю в Озерск — это уже стало такой прекрасной традицией. В прошлом году мы этот зал с Денисом Мацуевым открывали и пообещали включать в орбиту нашего фестиваля «Денис Мацуев представляет…» ещё и город Озерск. Мне кажется, что такой замечательный филармонический зал музыкальной школы достоин того, чтобы на этой сцене самые лучшие мировые звезды выступали и дарили свою музыку и искусство жителям города. Поэтому чудесно, что мы выполняем свое обещание, что у нас состоялся этот фестиваль с участием потрясающих музыкантов».«Этот вечер стал для всех жителей города особенным. Хочу отдельно отметить звездный состав солистов и разнообразную программу концерта, где были представлены и народные инструменты, и струнные, и фортепиано. Мы были рады увидеть, как уже знаменитых музыкантов, так и юного, но уже признанного пианиста, – Леву Бакирова. Приятно, что такие замечательные концерты становятся традицией в культурной жизни нашего города. Интерес к ним растет, и мы с нетерпением ждем новых встреч с музыкантами мирового уровня», — отметилаВ продолжающемся музыкальном сезоне 2022 благодаря партнерству с такими ведущими учреждениями культуры страны, как Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, Челябинская, Свердловская филармонии и др. на сцене ДМШ №1 выступят звездные солисты и коллективы. Традиция музыкальных вечеров, начало которой положено Андреем Комаровым, направлена на знакомство жителей Озерска с творчеством исполнителей мирового уровня, а также на профессиональное развитие педагогов и воспитанников детских музыкальных школ.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2022-03-24YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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