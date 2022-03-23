ЕГЭ для родителей: волновались больше детей

Во все тонкости предстоящего детям испытания их родителей посвятили педагоги во главе с начальником Управления образования администрации округа Любовью Горбуновой:
- Вот уже несколько лет подряд в рамках данной акции мы не просто даем исчерпывающую информацию о Едином государственном экзамене, но буквально погружаем родителей в реальную обстановку. Уверены, это помогает избегать панических настроений и психологических срывов. Особенно полезна акция в этом году: из-за пандемии нынешние выпускники пропустили похожие испытания в 9 классе, поэтому и взрослым, и детям придется проходить процедуру впервые. Это вдвойне волнительно и ответственно.
Следует отметить, что подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов ежегодно начинается с первого сентября. На протяжении всего учебного года проводятся мероприятия, в частности - обучение правилам заполнения экзаменационных бланков, инструктаж по работе с контрольно-измерительными материалами (КИМ).
Вместе с родителями, которые представляли 12 озерских общеобразовательных организаций, весь путь выпускников в пункте проведения ЕГЭ прошел председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер. Он правильно ответил на все вопросы теста и выразил свое отношение к данной системе аттестации учащихся:
- На мой взгляд, ЕГЭ - это более объективная форма оценки знаний, по сравнению с теми экзаменами, которые выпали на долю моего поколения. Если бы передо мной сейчас стоял выбор, какие предметы сдавать, это были бы математика, физика и химия. Нынешним 11-классникам хочу пожелать усердия, удачи на экзаменах и сделать максимум для того, чтобы поступить в институт, о котором они мечтают.
В ходе акции участников мероприятия провели через рамку металлоискателя и разместили за партами; рассказали, как осуществляется контроль и обеспечивается безопасность на экзамене; объяснили, где происходит печать контрольных измерительных материалов (КИМ); на практике познакомили с требованиями к заполнению бланков; предупредили, что разрешено и запрещено в ходе выполнения работ; предложили выполнить реальные задания по «базовой математике».
Родители задали организаторам акции вопросы, состоялся заинтересованный разговор о технологии проведения ЕГЭ. Каждому участнику Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в Озерске были вручены сертификаты.
По данным Управления образования, в этом году в округе будут сдавать ЕГЭ 357 учащихся 11 классов общеобразовательных организаций.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа