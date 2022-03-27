Прокурор Сергей Волков: «Я стою на букве Закона, другого не ждите»

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Студия "Мульти-Пульти" (24.03.2022г.)

Новости недели (22.03.2022г.)

Новости недели (10.03.2022г.)

Новости недели (01.03.2022г.)

Интервью с психологом Ольгой Кайзер.

Новости недели (22.02.2022г.)

Новости недели (25.02.2022г.)

Новости недели (07.02.2022г.)

О переходе на дистант (03.02.2022г.)

Интервью с И.В.Егоровой.

Новости недели (31.01.2022г.)

Новости недели (25.01.2022г)

Новости недели (18.01.2022г)

Поедим? Сельдь под шубой!

О ситуации на Аргаяшской ТЭЦ

Новости недели (28.12.2021г)

Новости недели (20.12.2021г)

"Поедим?" Готовим завтраки!

Новости недели (13.12.2021г)

Новости недели (06.12.21г)

Новости недели (29.11.21г)

Новости недели (21.11.21г)

Новости недели (14.11.2021г)

Новости недели (08.11.2021г)

"ТехноАтом" на Станции юных техников

Новости недели (31.10.2021г)

Новости недели (25.10.2021г.)

Стартовал новый учебный год в СЮТе!

Новости недели (14.09.21г)

ЗОЖжём! Программа о здоровом образе жизни и фитнесе!

Новости недели (05.09.2021г)

20 минут с...Ольгой Евчук!

"Поедим?". Салат "Нисуаз"!

Новости недели(30.08.21г)

Новости недели(22.08.2021г)

Новости недели(16.08.2021г)

"ТВ эфир 60+против вируса": успехи и будущее проекта

Новости недели (08.08.2021г)

Кубок Егозы 2021 по маунтинбайку

Новости недели(04.08.2021г)

Долгожданное открытие скейт-площадки

О премьере "Чёрного театра"

Новости (25.07.2021)

О декларационной кампании 2020

Новости недели(19.07.2021г.)

ТВ Эфир 60+. Георгий Кашков.

ТВ Эфир 60+. Олиевская Л.И.

Новости (04.07.2021г)

"Поедим?" Жюльен.

ТВ 60+. Саморуковская М.А.

Новости (27.06.2021г.)

Хроники коронавируса 2021. Вакцинация.

Новости (20.06.2021г)

ТВ Эфир 60+ против вируса. Вышивка картин.

Новости (13.06.2021г)

"Поедим" с Евгением Щербаковым

Новости(06.06.2021г)

Новости(29.05.2021г)

Новости (12.05.2021)

Тв 60+. Валентин Климов 2.

OZR DANCE FEST 21

Новости 02.05.2021г.

Озерск голосует за объекты благоустройства

ТВ Эфир 60+. Валентин Павлович Климов 1

Новости (24.04.2021г)

ТВ Эфир 60+. Евгения и Валерий Белкины 2

Новости (17.04.2021)

ТВ 60+. Евгения и Валерий Белкины 1

Новости (09.04.2021)

"30 минут с...горнолыжницей"

ТВ Эфир 60+. Георгий Георгиевич Кашков 2

Новости (04.04.2021)

ТВ Эфир 60+. Г.Г.Кашков, 1 часть

Программа «Поедим?» Готовим «Том-Ям»!

ТВ Эфир 60+. Лариса Кожелетова.

В Городском парке новый пеший маршрут

Новости (28.03.2021)

"30 минут с… рокерами»

О декларационной кампании 2021

"Поедим?" Готовим пасту с морепродуктами!

Новости (21.03.2021)

Масленица 2021

ЗОЖжём. Фитнес после ОРВИ

Новости (14.03.2021)

Новости (07.03.2021)

ТВ Эфир 60+ против вируса. Барды на Амазонке.

"УКС-Озёрск" поддержали акцию "Читай дальше"

"Новости недели" с Александрой Лебедевой

Бокс не только для мужчин! Интервью с А.Зининой

ТВ Эфир 60+ против вируса. Вышивка.

И.М.Сбитнев о ситуации на Аргаяшской ТЭЦ

Новости (14.02.2021)

ТВ Эфир 60+. Юрий Андреевич Гарин

20 минут с...тренером и танцором TWERK Марией Гальт

Новости (07.02.2021)

ТВ Эфир 60+. Куклы

Поедим. Гамбургер.

ТВ 60+. Борис Иванович Борисов

«Кремль» вмешался в конфликт между 36 школой и горожанами.

ТВ 60+. "Рифей". Январь 2020

Розыгрыш от УКС. Январь 2021

Пресс-конференция Главы ОГО. Декабрь 2020

Хроники. Covid-19. Новый год

Поедим? Суп антипохмельный

ТВ 60+. Вальс. Декабрь 2020

Поедим? Новогодняя кета

ТВ 60+. Цигун. Декабрь 2020

ТВ 60+. Сыроедение. Декабрь 2020

Метлино без света. Декабрь 2029

ТВ 60+. Белояр. Декабрь 2020

Отмена ЕНВД. Декабрь 2020

ТВ 60+. Карвинг. Декабрь 2020

"Чудесный лес". Интервью о проекте. Декабрь 2020

Психолог о коронавирусе. Декабрь 2020

Про налоги. Ноябрь 2020

Хроники. Covid-19. Про начало пандемии

Поедим? Выпуск про витамин Д. Ноябрь 2020

Лавкалюбимка и благоустройство Озёрска. Октябрь 2020

Будущее атомной отрасли. Октябрь 2020

Мастер-класс по организации рабочего места. Октябрь 2020

Кальмар от шефа под сливочным соусом. Октябрь 2020

Про ПСР. Октябрь 2020

Команда "Арго" - ЛУЧШИЕ! Октябрь 2020

Nuclear kids. Интервью с Георгием Колокольниковым. Октябрь 2020

20 минут с... спортсменом-эксремалом. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 4

ОРВИ и Ковид в Озёрске. Интервью Е.П.Фомина. Октябрь 2020

Наши на AtomSkills. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 3

Профессии будущего на Маяке. Сентябрь 2020

Поедим? Выпуск про антишашлыки

Про письма от ОКХ. Сентябрь 2020

Интервью с М.А.Саморуковской. Сентябрь 2020

Хроники. Спецвыпуск с конкурса караоке

Хроники. Выпуск 26. Про оживающий туризм. Сентябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 2

Массовый спорт на Маяке

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 1

Гречка от шеф-повара

У сотрудников ПО Маяк по 36 часов в сутках

Ковид и экономика. Сентябрь 2020

Экскурсия по особенной школе. Август 2020

Маяк. Спорт. Егоза

Поедим? Копчёная уха

Хроники. Фестиваль Улетай

75 лет атомной промышленности. Выпуск 1

Подготовка к 1 сентября 2020

Налоги. Август 2020

Реновация по-озерски

Хроники. Спецвыпуск. Визит губернатора. Август 2020

Хроники. Спасибо нашим врачам

Спецвыпуск про скейтпарк. Июль 2020

Поедим? Выпуск 2. Шашлычок из лосося

Хроники. «У меня умерла мама»

Хроники. COVID 19. Выпуск 22. Про кофе

ЗОЖжём. Выпуск о прессе

Хроники. Выпуск 21. Арсен Карапетян

Поедим ? Часть 1. Сырный Суп.

Хроники. Covid 19. Выпуск 20. Сочи&Геленджик

Даунхилл на Егозе. Июль 2020

ЗОЖжём! Зачем нам красивая осанка?!

Хроники. Выпуск 19. Спорт на удаленке

ЗОЖжём! Почему хрустят суставы!

Хроники. Выпуск 18. Про бизнес

Про автобусы и коронавирус. Июнь 2020

Хроники. Выпуск 17. Про Москву

Хроники. Выпуск 16. Репортаж из Лос-Анджелеса

Хроники. Выпуск 15. Стрит Арт, выборы и ЖКХ

Хроники. Выпуск 14.

О работе детских садов. Май 2020

О субсидиях на детей. Май 2020

ЗОЖжём. Качаем ягодицы. Май 2020.

Хроники. Выпуск 13. Последние звонки в онлайне

О субсидиях для малого и среднего бизнеса. Май 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 12. О бизнесе

Хроники. Выпуск 10. День Победы

Хроники. Выпуск 9

Налоги и самоизоляция. Май 2020

О дистанционном обучении. Апрель 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 8

О поддержке предпринимателей. Апрель 2020

Хроники. Выпуск 7

Хроники. Выпуск 6

Хроники. Выпуск 5

Онлайн интервью с психологом. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 4

Хроники. Covid-19. Выпуск 3

Про КПП и садоводов. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 2

Разговор с директором. Часть 3. Март 2020

30 минут с … Актрисой театра. Март 2020

О пособиях на детей. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 1

Разговор с директором. Часть 2. Март 2020

Разговор с директором. Часть 1. Март 2020

О мошенниках. Март 2020

О налогах. Март 2020

30 минут с … Камеди Матерью. Март 2020

Экономия с УКС и "Не болей!"

20 минут с ... молодым ученым. Февраль 2020

Бесплатные тренировки в "Гагарин". Февраль 2020

О налогах. Январь 2020

30 минут с… главой города. Декабрь 2019

30 минут с… горнолыжником. Декабрь 2019

20 минут с … археологом. Ноябрь 2019

Бизнес-школа. Ноябрь 2019

Юбилейный концерт в ДК «Строитель». Ноябрь 2019

20 минут со... скаутом модельного агентства. Ноябрь 2019

Концерт бардовской песни. Октябрь 2019

Пришла пора платить налоги. Октябрь 2019

Трио "Трое". Концерт. Сентябрь 2019

Репортаж из "Клумбы". Сентябрь 2019

Мюзик-холл "Премьера". Август 2019

20 минут с... путешественницей. Август 2019

Интервью с А.А.Кузнеченковым. Август 2019

20 минут с… бизнес-леди. Июль 2019

Чемпионат в Казани. Июль 2019

Сергей Гергенрейдер. Июнь 2019

Парусный спорт. Июнь 2019

КСП "Парус". Июнь 2019

Игорь Абдулвагидов. Июнь 2019

Ольга Хакимова. Июнь 2019

Новые налоговые льготы. Июнь 2019

20 минут с ... психологом. Май 2019

Творческая гостиная с В.Шестаковой

Концерт выпускников ОГКИ

Stand Up по-Озёрски. Май 2019

Посадка деревьев. Май 2019

Встреча с молодыми актерами. Май 2019

Чемпионат России. Апрель 2019

Е. Щербаков. Итоги и планы. Апрель 2019

Весенняя мозаика. Апрель 2019

Тренировка озерских атлетов. Апрель 2019

Исчезающая старина. Март 2019

Грязь, мусор и слякоть. Март 2019

Об Управляющих компаниях. Март 2019

Посвящение Цветаевой. Март 2019

Трио "Трое" поздравляет с 8 Марта! Март 2019

Влад Шуман и его проект. Февраль 2019

Голос Озёрска 60+. Февраль 2019

О новых тарифах на вывоз мусора. Февраль 2019

Интервью с В.Азимовым. Февраль 2019

"Памяти маэстро". Январь 2019

О и переходе на новую систему обращения с ТКО. Январь 2019

Из гусеницы в бабочку. Январь 2018

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 2

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 1

Фестиваль авторской песни 2. Декабрь 2018

С новым годом, с 2019ым!

Концерт эстрадного отделения. Декабрь 2018

Отчетный концерт ДМШ. Декабрь 2018

«Скажи спасибо, что живой!». Декабрь 2018

Фестиваль авторской песни. Декабрь 2018

Концерт ко Дню Матери. Ноябрь 2018

Итоги дорожных ремонтов. Ноябрь 2018

Встреча с Н.Скрябиным. Ноябрь 2018

Встреча с А.Бурцевым. Ноябрь 2018

О стратегии развития города до 2035 года. Ноябрь 2018

Подорожает ли интернет? Ноябрь 2018

Открытие игровой комнаты в ДБ. Ноябрь 2018

Об оптимизации и не только. Ноябрь 2018

Время платить налоги. Ноябрь 2018

Встреча с писателями. Октябрь 2018

О перспективах к-ра "Октябрь". Октябрь 2018

Встреча с Ириной Костериной. Октябрь 2018

Ликвидация 21ой и 22ой школ. Октябрь 2018

Концерт в память Ю.Визбора. Сентябрь 2018

Главный режиссёр "Золотого петушка" о новом сезоне. Сентябрь 2018

ДЭБЦ. Интервью с директором. Сентябрь 2018

Сила воли. Сентябрь 2018

Экскурсия в Храм. Сентябрь 2018

О НЕвывозе мусора. Август 2018

О детском хоккее. Август 2018

Встреча с Георгием Кашковым. Июль 2018

Один в поле воин. Июль 2018

Творческая встреча с А.Иодловским. Июль 2018

Парусный спорт в Озёрске. Июль 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 3. Июль 2018

Озеленение Озёрска. Июня 2018

"Садоводы, выйдите из сумрака!". Часть 2. Май 2018

Творческая встреча с М.Назаровым. Май 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 1. Май 2018

Ресурсный центр для НКО. Май 2018

Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018

ММПКХ и бардак. Апрель 2018

О.В.Костиков об общественных инициативах. Апрель 2018

Весна на Егозе. Море снега и эмоций)))) Апрель 2018

Спасение озерчан, дело рук.... Апрель 2018

Новые планы по благоустройству Озёрска. Апрель 2018

Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль". Апрель 2018

Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы" Март 2018

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города. Февраль 2018

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок. Январь 2018

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта. 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
| Городские новости

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 29.03.2022 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа Подробнее

| Городские новости

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 28.03.2022 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа Подробнее

| Городские новости

Проект «Волшебство звука» стал родным для Озерска и озерчан

25 марта в Детской музыкальной школе Озерска с успехом прошел концерт артистов Благотворительного фонда поддержки молодых талантов «Волшебство звука». Подробнее

| Губерния

Мокрый снег и усиление ветра обещают синоптики 28-го марта

В ближайшие сутки погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления – это означает повышение температуры воздуха, усиление ветра и осадки Подробнее

| Афиша

Афиша на 25-27 марта!

Всех с выходными! Афиша на 25-27 марта! Подробнее

| Городские новости

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Прокурор Сергей Волков: «Я стою на букве Закона, другого не ждите»

В декабре 2021 года на должность прокурора ЗАТО г. Озерск назначен старший советник юстиции Сергей Викторович Волков. В первом интервью руководитель надзорного органа рассказал о своем профессиональном пути, принципах работы и решаемых задачах.


- Каков Ваш опыт работы в прокуратуре? С какими мыслями и чувствами начали новый профессиональный этап в Озерске?
- В Озерске я начинал трудовой путь не в прокуратуре, перед этим у меня за спиной было девять лет работы на ПО «Маяк». Службу в надзорном органе
несу с 1998 года: занимал должности помощника прокурора в/ч 9310 (в январе 2001 г. прокуратура в/ч 9310 переименована в прокуратуру ЗАТО г. Озерск и передана в состав прокуратуры Челябинской области), старшего помощника прокурора ЗАТО г. Озерск. В 2010 году перешел в прокуратуру Свердловской области, там проработал в аппарате начальником отдела, в 2012 году был назначен на должность прокурора ЗАТО г. Лесной. Через пять лет по ротации стал прокурором г. Кыштыма. Фактически проработал там четыре года и вот сейчас вернулся в Озерск.
При этом ехал я сюда с удовольствием, приступил к работе сразу, и, думаю, что в течение того времени, которое мне выделено, я постараюсь улучшить ситуацию на подведомственной территории. Но я также понимаю, что моментально решить все проблемы не получится.
- Вы оказались в «родных» местах… Это поможет в службе?
- Нельзя сказать, что озерская территория мне знакома, меня здесь не было 12 лет – это достаточно большой срок: я уезжал из одного города, вернулся в другой. Сегодняшний Озерск очень отличается от прежнего, в том числе, с точки зрения социально-экономической ситуации.
Каждый город, где я работал, своеобразен, территории не повторяют друг друга. Да, есть похожие проблемы, но округа все равно отличаются друг от друга – это зависит и от численности населения, и от путей развития, и от людей. В Озерске жители более активны в плане защиты своих прав, в прокуратуру поступает большое количество обращений. Много острых вопросов мы решаем.
- Вы пришли в прокуратуру ЗАТО Озерск, когда она уже подводила итоги 2021 года. На Ваш взгляд, какой оценки заслуживает работа прокуратуры в истекшем году?
- Наша прокуратура – коллектив устоявшийся, работоспособный и дружный, и с задачами своими справляется хорошо. Сотрудники все опытные, молодых специалистов нет. Озерский надзорный орган всегда отличался профессиональным составом: и в тот период, когда я здесь работал, и когда приезжал в Озерск, так сказать, в гости.
Не вдаваясь в подробности, могу сказать, что в течение трех последних лет под руководством моего предшественника Алексея Викторовича Вахрушева прокуратура города занимала первые места в Челябинской области (в своей категории городов). В принципе, показатели 2021 года неплохие, темпы не снижены. Мои коллеги работают на достойном уровне и продолжают защищать права граждан.
- На какие проблемы в округе прокуратура под Вашим руководством будет обращать внимание?
- Направлений нашей деятельности много, они определены приказами Генерального прокурора РФ. Если перечислять, в числе первых – это защита прав граждан, выявление нарушений в сфере трудовых прав, социализация лиц, вернувшихся из мест лишения свободы (их обучение и трудоустройство). Речь идет о том, что в Озерске фиксируется рост преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми либо привлеченными к уголовной ответственности. Группа этих граждан немногочисленная, но, если с ними не работать, они и в дальнейшем будут повышать уровень преступности в городе.
Cерьезная тема, которая находится и будет находиться под нашим постоянным контролем – это городские наружные сети. Их ремонт на должном уровне не осуществлялся. Поэтому у нас очень большой вопрос к администрации округа: наружными сетями надо активно заниматься. Да, для этого требуются огромные средства, но если в дальнейшем так ничего и не делать, то последствия могут быть очень печальными. Со своей стороны, мы постоянно запрашиваем информацию о состоянии сетей и их износу, содержанию, также требуем тратиться на содержание объектов инфраструктуры, чтобы не допустить аварий. И эту работу ведем не только мы, но и прокуратуры в других муниципалитетах, на всей территории России.
- Назовите наиболее резонансные, значимые дела в настоящий период?
- Слово «резонансные» к нам вряд ли применимо. У нас все дела важные. Если судить по количеству, огромный пласт касается защиты прав несовершеннолетних. Сюда относится обеспечение безопасности образования и воспитания, психологическая защита, вопросы гигиены интернета. Мы выявляем сайты, где размещается информация, которая может оказать негативное влияние на детей, проводим исследования – экспертизы, подаем заявления в Роскомнадзор о прекращении работы сайтов и обращаемся в суд. В результате накладываются запреты на источники или сведения, которые данные сайты распространяют. Мы сопровождаем дела до полного исполнения предписаний и судебных решений. Те же самые обязанности есть и у полиции, органов образования, которые занимаются профилактикой. Следует отметить, что в этой сфере в Озерске налажена комплексная работа всех ответственных сторон.
Значительный объем нашей работы связан с защитой трудовых прав граждан (вознаграждение за труд, своевременность и полнота оплаты, охрана труда и т.д.). 2021 год по этому показателю оказался довольно благополучным. В сложившихся условиях, будем надеяться, мало что изменится в худшую сторону (в Озерске нет иностранных производств). Давайте вспомним минувшие годы с коронавирусом – они прошли непросто, однако большинство работодателей справились с трудностями: и бизнес сохранили, и работников обеспечили заработком. Мой прогноз на текущий год не критический.
Сфера ЖКХ – ей мы отдельно занимаемся. К нам поступает много жалоб на управляющие организации (есть обоснованные, есть – нет). В Озерске есть своя особенность – значительную часть жилого фонда представляют старые дома, обслуживать которые гораздо сложнее, чем новые МКД и с этим возникают сложности. Я понимаю, что жилой фонд и внутридомовые коммунальные сети изнашиваются, дряхлеют. Тем не менее, считаю, что, если управляющая организация берется за работу в этой отрасли, она должна отдавать себе отчёт в серьезности стоящих перед ней проблем и выполнять свои обязанности перед нанимателями в полной мере. Мы с вами добросовестно оплачиваем счета и нас не должен волновать вопрос, почему у нас одна половина дома отапливается, а другая – замерзает. Решение данных вопросов является одной из первостепенных задач для Озерского городского округа.
Важнейшая задача – защита прав предпринимателей – обеспечивается нами в части выявления незаконных проверок, нарушений, допускаемых в ходе плановых мероприятий, создания административных барьеров (излишние требования, затягивание по времени оформления документов).
- Меняется законодательная база, меняются подходы к решению профессиональных задач. Сложнее стало работать Вашим сотрудникам?
- Справляемся, идем в ногу со временем. Возьмем все ту же сферу ЖКХ. В 2006 году, когда был принят Жилищный кодекс, обязательств государства не было предусмотрено. С тех пор принят целый ряд подзаконных и нормативно-правовых актов в этой сфере. Я считаю, что государство повернулось лицом к людям, стало социально-ориентированным: например, начинает вкладывать бюджетные средства в переселение граждан из ветхо-аварийного жилья. За тот период, что я в должности в Озерске, ко мне жалоб на ветхо-аварийное жилье не поступало. Недовольные, конечно, есть. Но надо понимать, что нельзя сразу для всех построить новое жилье, тем более в Озерске, где процент старого жилого фонда велик.
Другая правовая задача – обеспечение сирот жильем. Раньше подход был такой: любой сирота обращается, мы выставляем иск и заставляем администрацию предоставить ему жилье. В данном случае происходила накладка (еще есть очередники, права пересекались) и законодательство изменилось. Сейчас мы можем выйти в суд, если администрация отказывается выполнять свои обязательства и не принимает меры. Если мы посмотрим законодательство, то деньги на жилье для сирот выделяются субъектом федерации. Администрация округа работает в данном направлении, и общими усилиями в округе социальная программа работает.
- Важнейшее направление прокурорского надзора, на которое общественность обращает особое внимание, – коррупционные правонарушения. Пришлось ли Вам столкнуться с этим в ЗАТО Озерск?
- Да, мы работаем в этом направлении. Представления об устранении выявленных нарушений антикоррупционного законодательства направляются как в органы местного самоуправления, так и в другие адреса. Выявляются нарушения, связанные с предоставлением сведений об имущественном положении в рамках декларационной компании. На данный момент нам расширили полномочия, мы можем получать информацию из банков, есть возможность электронного доступа в ФГИС ЕГРН, где собрана информация по имуществу. Хочется сказать, что должностным лицам нужно более ответственно относится к подготовке подобных документов, чтобы потом не удивлялись, почему их наказывают.
- Как организован прием заявителей в прокуратуре? Насколько Вам важен личный контакт с гражданами?
- Прием ведется всеми работниками в течение рабочего дня, график находится и на наших стендах, и на сайте администрации. Каждый вторник, с 09:00 до 18:00, я веду приём граждан (можно без записи). Примем любого гражданина, отказ недопустим. Я никогда не отказываю, если человек приходит и хочет попасть ко мне в любой день вне графика (исключение – когда я нахожусь в суде или провожу совещание).
Жители округа обращаются с абсолютно разными вопросами. В том числе, с жалобами на органы власти, на органы предварительного расследования (дознание и следствие УВД), на судебных приставов. Последних часто ругают как за невзысканные алименты, так и за снятие денег с социальных счетов. Приходится разъяснять людям, как правильно вести себя в каждой конкретной ситуации. Сейчас государство идет на то, чтобы максимально сократить ошибки в деятельности своих структур, но все-равно исключить человеческий фактор не получается. Поэтому самим заявителям надо быть внимательными при оформлении документов.
- На что чаще всего жалуются наши жители?
- На содержание улично-дорожной сети. Основной поток жалоб на эту тему к нам поступает от одного и того же жителя Озерска. Без него, честно говоря, прокуратура не так часто проверяла бы дороги. Я знаю, что он жалуется также на наружное освещение. Претензии этого гражданина, в основном, направлены в адрес подрядных организаций, которые не выполняют свои обязательства по муниципальным контрактам. А администрация, якобы, не заставляет и в полном объеме оплачивает то, что оплачивать нельзя. Мы разбирались с этим вопросом: выяснилось, что большинство претензий заявителя не обоснованы: если исполнитель не выполняют работу – она не оплачивается.
- Получилось ли Вам выстроить взаимодействие с органами местного самоуправления?
- Процесс идет. Уже были встречи. У нас много вопросов для обсуждения. В каких-то сферах найдено взаимопонимание, по ряду направлений еще предстоит взаимодействие. Контакты и решения рождаются по мере возникновения проблем. Заострю внимание на моей принципиальной позиции: входить в финансовое положение администрации я не собираюсь, есть нарушения – их надо устранять, изыскивать все законные возможности. Если никакого движения не будет – значит, будут приниматься меры прокурорского реагирования. Каждый поставлен на свое место для решения определенных профессиональных задач.
- Сергей Викторович, скажите несколько слов о том, как Вас встретил коллектив прокуратуры ЗАТО г. Озерск? На что Вы нацелили своих подчинённых в свой первый рабочий день, когда заступили на новую должность?
- Коллектив – это главное в прокуратуре, без него работать невозможно. Да, коллег собрал у себя и сказал сразу, что будет сложно: работа разноплановая, ее много, за нее с нас спросят. Нельзя спрятаться за спину другого… У каждого сотрудника есть свое направление, жду результата от каждого.
- Посредством нашего интервью Вы можете обратиться к жителям города, что Вы бы хотели им сказать?
- Прежде всего, не нарушать закон – это моя четкая позиция как прокурора. Как человеку хочется сказать одно: времена нелегкие, всем нам надо объединиться. Не вокруг материальных, имущественных ценностей, а вокруг духовных, ставя во главе честь, благородство, взаимопомощь. Важно понимать: наша страна должна быть самостоятельной и сильной, а люди – счастливыми. И только от нас зависит, станем ли мы жить лучше, чтобы с нами считались.
Прокурор Сергей Волков: «Я стою на букве Закона, другого не ждите»
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа

2022-03-29YEKT05:00:00
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