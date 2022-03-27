2022-03-29YEKT05:00:00 | Новости Городские новости Прокурор Сергей Волков: «Я стою на букве Закона, другого не ждите» В декабре 2021 года на должность прокурора ЗАТО г. Озерск назначен старший советник юстиции Сергей Викторович Волков. В первом интервью руководитель надзорного органа рассказал о своем профессиональном пути, принципах работы и решаемых задачах.





- Каков Ваш опыт работы в прокуратуре? С какими мыслями и чувствами начали новый профессиональный этап в Озерске?

- В Озерске я начинал трудовой путь не в прокуратуре, перед этим у меня за спиной было девять лет работы на ПО «Маяк». Службу в надзорном органе

несу с 1998 года: занимал должности помощника прокурора в/ч 9310 (в январе 2001 г. прокуратура в/ч 9310 переименована в прокуратуру ЗАТО г. Озерск и передана в состав прокуратуры Челябинской области), старшего помощника прокурора ЗАТО г. Озерск. В 2010 году перешел в прокуратуру Свердловской области, там проработал в аппарате начальником отдела, в 2012 году был назначен на должность прокурора ЗАТО г. Лесной. Через пять лет по ротации стал прокурором г. Кыштыма. Фактически проработал там четыре года и вот сейчас вернулся в Озерск.

При этом ехал я сюда с удовольствием, приступил к работе сразу, и, думаю, что в течение того времени, которое мне выделено, я постараюсь улучшить ситуацию на подведомственной территории. Но я также понимаю, что моментально решить все проблемы не получится.

- Вы оказались в «родных» местах… Это поможет в службе?

- Нельзя сказать, что озерская территория мне знакома, меня здесь не было 12 лет – это достаточно большой срок: я уезжал из одного города, вернулся в другой. Сегодняшний Озерск очень отличается от прежнего, в том числе, с точки зрения социально-экономической ситуации.

Каждый город, где я работал, своеобразен, территории не повторяют друг друга. Да, есть похожие проблемы, но округа все равно отличаются друг от друга – это зависит и от численности населения, и от путей развития, и от людей. В Озерске жители более активны в плане защиты своих прав, в прокуратуру поступает большое количество обращений. Много острых вопросов мы решаем.

- Вы пришли в прокуратуру ЗАТО Озерск, когда она уже подводила итоги 2021 года. На Ваш взгляд, какой оценки заслуживает работа прокуратуры в истекшем году?

- Наша прокуратура – коллектив устоявшийся, работоспособный и дружный, и с задачами своими справляется хорошо. Сотрудники все опытные, молодых специалистов нет. Озерский надзорный орган всегда отличался профессиональным составом: и в тот период, когда я здесь работал, и когда приезжал в Озерск, так сказать, в гости.

Не вдаваясь в подробности, могу сказать, что в течение трех последних лет под руководством моего предшественника Алексея Викторовича Вахрушева прокуратура города занимала первые места в Челябинской области (в своей категории городов). В принципе, показатели 2021 года неплохие, темпы не снижены. Мои коллеги работают на достойном уровне и продолжают защищать права граждан.

- На какие проблемы в округе прокуратура под Вашим руководством будет обращать внимание?

- Направлений нашей деятельности много, они определены приказами Генерального прокурора РФ. Если перечислять, в числе первых – это защита прав граждан, выявление нарушений в сфере трудовых прав, социализация лиц, вернувшихся из мест лишения свободы (их обучение и трудоустройство). Речь идет о том, что в Озерске фиксируется рост преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми либо привлеченными к уголовной ответственности. Группа этих граждан немногочисленная, но, если с ними не работать, они и в дальнейшем будут повышать уровень преступности в городе.

Cерьезная тема, которая находится и будет находиться под нашим постоянным контролем – это городские наружные сети. Их ремонт на должном уровне не осуществлялся. Поэтому у нас очень большой вопрос к администрации округа: наружными сетями надо активно заниматься. Да, для этого требуются огромные средства, но если в дальнейшем так ничего и не делать, то последствия могут быть очень печальными. Со своей стороны, мы постоянно запрашиваем информацию о состоянии сетей и их износу, содержанию, также требуем тратиться на содержание объектов инфраструктуры, чтобы не допустить аварий. И эту работу ведем не только мы, но и прокуратуры в других муниципалитетах, на всей территории России.

- Назовите наиболее резонансные, значимые дела в настоящий период?

- Слово «резонансные» к нам вряд ли применимо. У нас все дела важные. Если судить по количеству, огромный пласт касается защиты прав несовершеннолетних. Сюда относится обеспечение безопасности образования и воспитания, психологическая защита, вопросы гигиены интернета. Мы выявляем сайты, где размещается информация, которая может оказать негативное влияние на детей, проводим исследования – экспертизы, подаем заявления в Роскомнадзор о прекращении работы сайтов и обращаемся в суд. В результате накладываются запреты на источники или сведения, которые данные сайты распространяют. Мы сопровождаем дела до полного исполнения предписаний и судебных решений. Те же самые обязанности есть и у полиции, органов образования, которые занимаются профилактикой. Следует отметить, что в этой сфере в Озерске налажена комплексная работа всех ответственных сторон.

Значительный объем нашей работы связан с защитой трудовых прав граждан (вознаграждение за труд, своевременность и полнота оплаты, охрана труда и т.д.). 2021 год по этому показателю оказался довольно благополучным. В сложившихся условиях, будем надеяться, мало что изменится в худшую сторону (в Озерске нет иностранных производств). Давайте вспомним минувшие годы с коронавирусом – они прошли непросто, однако большинство работодателей справились с трудностями: и бизнес сохранили, и работников обеспечили заработком. Мой прогноз на текущий год не критический.

Сфера ЖКХ – ей мы отдельно занимаемся. К нам поступает много жалоб на управляющие организации (есть обоснованные, есть – нет). В Озерске есть своя особенность – значительную часть жилого фонда представляют старые дома, обслуживать которые гораздо сложнее, чем новые МКД и с этим возникают сложности. Я понимаю, что жилой фонд и внутридомовые коммунальные сети изнашиваются, дряхлеют. Тем не менее, считаю, что, если управляющая организация берется за работу в этой отрасли, она должна отдавать себе отчёт в серьезности стоящих перед ней проблем и выполнять свои обязанности перед нанимателями в полной мере. Мы с вами добросовестно оплачиваем счета и нас не должен волновать вопрос, почему у нас одна половина дома отапливается, а другая – замерзает. Решение данных вопросов является одной из первостепенных задач для Озерского городского округа.

Важнейшая задача – защита прав предпринимателей – обеспечивается нами в части выявления незаконных проверок, нарушений, допускаемых в ходе плановых мероприятий, создания административных барьеров (излишние требования, затягивание по времени оформления документов).

- Меняется законодательная база, меняются подходы к решению профессиональных задач. Сложнее стало работать Вашим сотрудникам?

- Справляемся, идем в ногу со временем. Возьмем все ту же сферу ЖКХ. В 2006 году, когда был принят Жилищный кодекс, обязательств государства не было предусмотрено. С тех пор принят целый ряд подзаконных и нормативно-правовых актов в этой сфере. Я считаю, что государство повернулось лицом к людям, стало социально-ориентированным: например, начинает вкладывать бюджетные средства в переселение граждан из ветхо-аварийного жилья. За тот период, что я в должности в Озерске, ко мне жалоб на ветхо-аварийное жилье не поступало. Недовольные, конечно, есть. Но надо понимать, что нельзя сразу для всех построить новое жилье, тем более в Озерске, где процент старого жилого фонда велик.

Другая правовая задача – обеспечение сирот жильем. Раньше подход был такой: любой сирота обращается, мы выставляем иск и заставляем администрацию предоставить ему жилье. В данном случае происходила накладка (еще есть очередники, права пересекались) и законодательство изменилось. Сейчас мы можем выйти в суд, если администрация отказывается выполнять свои обязательства и не принимает меры. Если мы посмотрим законодательство, то деньги на жилье для сирот выделяются субъектом федерации. Администрация округа работает в данном направлении, и общими усилиями в округе социальная программа работает.

- Важнейшее направление прокурорского надзора, на которое общественность обращает особое внимание, – коррупционные правонарушения. Пришлось ли Вам столкнуться с этим в ЗАТО Озерск?

- Да, мы работаем в этом направлении. Представления об устранении выявленных нарушений антикоррупционного законодательства направляются как в органы местного самоуправления, так и в другие адреса. Выявляются нарушения, связанные с предоставлением сведений об имущественном положении в рамках декларационной компании. На данный момент нам расширили полномочия, мы можем получать информацию из банков, есть возможность электронного доступа в ФГИС ЕГРН, где собрана информация по имуществу. Хочется сказать, что должностным лицам нужно более ответственно относится к подготовке подобных документов, чтобы потом не удивлялись, почему их наказывают.

- Как организован прием заявителей в прокуратуре? Насколько Вам важен личный контакт с гражданами?

- Прием ведется всеми работниками в течение рабочего дня, график находится и на наших стендах, и на сайте администрации. Каждый вторник, с 09:00 до 18:00, я веду приём граждан (можно без записи). Примем любого гражданина, отказ недопустим. Я никогда не отказываю, если человек приходит и хочет попасть ко мне в любой день вне графика (исключение – когда я нахожусь в суде или провожу совещание).

Жители округа обращаются с абсолютно разными вопросами. В том числе, с жалобами на органы власти, на органы предварительного расследования (дознание и следствие УВД), на судебных приставов. Последних часто ругают как за невзысканные алименты, так и за снятие денег с социальных счетов. Приходится разъяснять людям, как правильно вести себя в каждой конкретной ситуации. Сейчас государство идет на то, чтобы максимально сократить ошибки в деятельности своих структур, но все-равно исключить человеческий фактор не получается. Поэтому самим заявителям надо быть внимательными при оформлении документов.

- На что чаще всего жалуются наши жители?

- На содержание улично-дорожной сети. Основной поток жалоб на эту тему к нам поступает от одного и того же жителя Озерска. Без него, честно говоря, прокуратура не так часто проверяла бы дороги. Я знаю, что он жалуется также на наружное освещение. Претензии этого гражданина, в основном, направлены в адрес подрядных организаций, которые не выполняют свои обязательства по муниципальным контрактам. А администрация, якобы, не заставляет и в полном объеме оплачивает то, что оплачивать нельзя. Мы разбирались с этим вопросом: выяснилось, что большинство претензий заявителя не обоснованы: если исполнитель не выполняют работу – она не оплачивается.

- Получилось ли Вам выстроить взаимодействие с органами местного самоуправления?

- Процесс идет. Уже были встречи. У нас много вопросов для обсуждения. В каких-то сферах найдено взаимопонимание, по ряду направлений еще предстоит взаимодействие. Контакты и решения рождаются по мере возникновения проблем. Заострю внимание на моей принципиальной позиции: входить в финансовое положение администрации я не собираюсь, есть нарушения – их надо устранять, изыскивать все законные возможности. Если никакого движения не будет – значит, будут приниматься меры прокурорского реагирования. Каждый поставлен на свое место для решения определенных профессиональных задач.

- Сергей Викторович, скажите несколько слов о том, как Вас встретил коллектив прокуратуры ЗАТО г. Озерск? На что Вы нацелили своих подчинённых в свой первый рабочий день, когда заступили на новую должность?

- Коллектив – это главное в прокуратуре, без него работать невозможно. Да, коллег собрал у себя и сказал сразу, что будет сложно: работа разноплановая, ее много, за нее с нас спросят. Нельзя спрятаться за спину другого… У каждого сотрудника есть свое направление, жду результата от каждого.

- Посредством нашего интервью Вы можете обратиться к жителям города, что Вы бы хотели им сказать?

- Прежде всего, не нарушать закон – это моя четкая позиция как прокурора. Как человеку хочется сказать одно: времена нелегкие, всем нам надо объединиться. Не вокруг материальных, имущественных ценностей, а вокруг духовных, ставя во главе честь, благородство, взаимопомощь. Важно понимать: наша страна должна быть самостоятельной и сильной, а люди – счастливыми. И только от нас зависит, станем ли мы жить лучше, чтобы с нами считались.



Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2022-03-29YEKT05:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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