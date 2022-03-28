Рекомендации для родителей школьников, в весенний период во время школьных каникул

Уважаемые родители!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

В весенний период и во время школьных каникул увеличивается количество происшествий с гибелью несовершеннолетних.

В текущем году уже зафиксирована гибель 90 детей в 35 субъектах Российской Федерации. Рост количества погибших на пожарах детей зарегистрирован в 15 регионах.

Гибель детей на пожарах, за редким исключением, происходит в жилье (в жилых квартирах и частных домах).

Существует много причин возникновения пожара, но часто именно неосторожность и детская шалость служат поводом для огня.

Помните, что предоставленные сами себе дети подвержены опасности - любознательность может обернуться непоправимой бедой.

Поэтому настоятельно рекомендуем:

· не оставлять малолетних детей без контроля;

· спички, зажигалки, свечи и т.п. хранить в недоступном для детей месте;

· заранее обговорить с ребенком, какие электроприборы он может включать самостоятельно в ваше отсутствие (например, телевизор, компьютер, настольная лампа). Убедитесь, что все действия по включению и отключению ребенок делает правильно;

· некоторые электроприборы желательно убрать в недоступное место (это может быть фен, миксер, утюг и т.п.);

· напомнить детям правила пожарной безопасности.

Родители, давайте следовать урокам пожарной безопасности и обучать наших детей быть внимательными и осторожными.

Помните! Подобные уроки должны начинаться с самого раннего детства!

Гораздо легче предотвратить пожар, чем его потушить. Простые меры предосторожности помогут вам обезопасить себя и своих детей.

Телефон пожарных и спасателей – 101 и 112.