Рекомендации для родителей школьников, в весенний период во время школьных каникул

Уважаемые родители!
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:
В весенний период и во время школьных каникул увеличивается количество происшествий с гибелью несовершеннолетних.
В текущем году уже зафиксирована гибель 90 детей в 35 субъектах Российской Федерации. Рост количества погибших на пожарах детей зарегистрирован в 15 регионах.
Гибель детей на пожарах, за редким исключением, происходит в жилье (в жилых квартирах и частных домах).
Существует много причин возникновения пожара, но часто именно неосторожность и детская шалость служат поводом для огня.
Помните, что предоставленные сами себе дети подвержены опасности - любознательность может обернуться непоправимой бедой.
Поэтому настоятельно рекомендуем:
· не оставлять малолетних детей без контроля;
· спички, зажигалки, свечи и т.п. хранить в недоступном для детей месте;
· заранее обговорить с ребенком, какие электроприборы он может включать самостоятельно в ваше отсутствие (например, телевизор, компьютер, настольная лампа). Убедитесь, что все действия по включению и отключению ребенок делает правильно;
· некоторые электроприборы желательно убрать в недоступное место (это может быть фен, миксер, утюг и т.п.);
· напомнить детям правила пожарной безопасности.
Родители, давайте следовать урокам пожарной безопасности и обучать наших детей быть внимательными и осторожными.
Помните! Подобные уроки должны начинаться с самого раннего детства!
Гораздо легче предотвратить пожар, чем его потушить. Простые меры предосторожности помогут вам обезопасить себя и своих детей.
Телефон пожарных и спасателей – 101 и 112.