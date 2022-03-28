Челябинская область получит 69 млн. руб. для моратория на рост цен на хлеб.

Челябинская область вошла в число 10 регионов России, получивших наибольшую поддержку из федерального бюджета для стабилизации цен на хлеб, – на эти цели Южному Уралу выделили 69 млн рублей.

Текущую ситуацию с производством хлебобулочных изделий и меры по недопущению скачкообразного повышения цен на хлеб обсудила с регионами вице-премьер Виктория Абрамченко. По словам участников совещания, рост стоимости хлеба и булок вызван ростом цен на сырье и материалы для производства готовой продукции.

«Для стабилизации цен на хлеб правительство уже выделило 2,5 млрд рублей из федерального бюджета, средства уже направлены в регионы. Это позволит запустить механизм моратория на повышение цен на хлеб. Благодаря федеральным и региональным субсидиям производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года и не допустить роста цен до конца года», – сообщила Виктория Абрамченко.

Вице-премьер призвала регионы оперативно подготовить нормативные акты для распределения субсидий предприятиям и покрытия их издержек.

https://dostup1.ru/economics/Chelyabinskaya-oblast-poluchit-69-mln-dlya-moratoriya-na-rost-tsen-na-hleb_148079.html