Движение на трассе М5 в Челябинской области ограничат на несколько месяцев

Челябинская область готовится к сезону масштабного дорожных работ. Они затронут и федеральную трассу М5, причем водителям придется столкнуться с неудобствами — на протяженной дистанции введут ограничения.

Об этом 29 марта заявили в управлении дорог «Южный Урал». Речь идет об участке магистрали между Чебаркулем и Миассом. При этом в данном случае дорожники будут заниматься не ремонтом, а расширением трассы — с двух полос до четырех. Подрядчик, который будет осуществлять проект, уже определен.

«Госконтракт на капремонт автодороги М-5 «Урал» на участке км 1780+500 — км 1790+358 заключен с организацией «Союз Автодор». Пропускная способность увеличится в два с половиной раза», — пояснили в управлении дорог «Южный Урал».

Работы планируют начать уже этой весной. На время их проведения для автомобилистов введут ограничения: когда дорожники будут занимать полосу, поток оттуда будет перенаправлен на другую.

Предполагается, что строительство займет в общей сложности несколько месяцев. Вновь возобновить движение по уже расширенному до четырех полос участку планируют осенью 2023 года.

https://www.cheltv.ru/dvizhenie-na-trasse-m5-v/