Новости с Александрой Лебедевой (30.03.2022 г.)

Еженедельный выпуск "Новостей", где мы подводим итоги, рассказываем о самом главном и интересном!
В этом выпуске:
⁃ в Озерске прошел концерт в рамках фестиваля «Денис Мацуев представляет…»
⁃ В Озерске состоялась Всероссийская акция «ЕГЭ для родителей»
- Фильмы под санкциями: что ждет озерских зрителей этой весной.
⁃ В минувшие выходные в театре «Наш дом» отгремела премьера спектакля «Баба Шанель»
⁃ Озерскому экологическому проекту Разделяйка исполнилось 1,5 года
⁃ В Екатеринбурге прошёл турнир по флаг-футболу.