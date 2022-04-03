Сделать свой округ комфортнее — просто

С 15 апреля по 30 мая 2022 года на единой федеральной платформе по всей стране пройдет рейтинговое голосование по отбору общественных территорий и дизайн-проектов благоустройства.

Платформа, на которой пройдет онлайн-голосование, разработана министерством строительства и инфраструктуры РФ совместно с АНО «Диалог Регионы». Главными преимуществами платформы станут доступность голосования, прозрачный выбор территорий, обмен данных с существующими региональными платформами.

Итоги голосования будут учтены при расчете показателя проектов.

- После регистрации на платформе через «Госуслуги» пользователь сможет выбрать те объекты, которые больше всего нуждаются в обновлении. Также платформа будет иметь мобильную версию, для смартфонов и планшетов. Сделать свой выбор смогут все граждане в возрасте от 14 лет. Сейчас платформу заполняют информацией - списком объектов благоустройства в муниципалитетах, в том числе и в нашем округе, - поясняет первый заместитель главы округа Иван Сбитнев.

Напомним, в 2021 году в Озерском городском округе по итогам голосования за объекты благоустройства на 2022 год наибольшее количество голосов набрал сквер на площади им. Б.В. Броховича: за его преображение проголосовали более шести тысяч озерчан. Работы по благоустройству сквера начнутся 1 мая этого года.

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа