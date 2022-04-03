2022-04-05YEKT09:01:00 | Новости Городские новости Дорожные рабочие устраняют последствия снегопада В настоящее время на уборке улично-дорожной сети Озерского городского округа задействовано более 30 единиц техники и бригада дорожных рабочих. Дороги освобождаются от мокрого снега, расчищаются остановочные комплексы и пешеходные переходы.

Несколько дней, начиная с конца прошлой недели и в выходные дни, дорожные службы боролись с непрекращающимся снегопадом. Вслед за ним наступило потепление, которое превратило снег в снежную кашу и лужи.

Как пояснил управляющий ИП Вострякова Ростислав Гиричев, во время снегопада производилась патрульная очистка дорог, которая необходима для того, чтобы они круглосуточно оставались в проезжем состоянии. На этой очистке было задействовано 32 единицы техники. Патрульная очистка проводилась в Озерске, в Татыше, в посёлке Метлино и на загородных дорогах.

После прекращения снегопада началось устранение наката и скользкости, а также вывоз снега. На вывозе снега задействовано порядка 10-12 самосвалов.

В ходе ликвидации последствий снегопада в погрузке снега задействованы, в том числе, автогрейдер и 5 экскаваторов-погрузчиков. Представители подрядной организации отметили, что уборка значительно осложняется большим потоком автомобилей, а также оставленным на обочинах дорог личным автотранспортом.

В настоящее время особое внимание уделяется остановочным комплексам, перекрёсткам, пешеходным переходам и расчистке площадей. Кроме того, представители подрядчика ежедневно определяют наиболее сложные участки, которые необходимо устранить. Помимо техники на уборку выходят порядка двадцати человек дорожных рабочих, которые вручную расчищают автопавильоны, посадочные площадки, пешеходные переходы, при необходимости посыпают противо гололёдными средствами места, где образовался лёд. Две бригады работают в старой и новой частях города.

В понедельник 4 апреля производилась уборка площади им. Ленина. В первой половине дня 5 апреля техника расчищала от мокрого снега площадь перед ДК «Маяк». В старой части города также планируется убрать улицы: Блюхера, Космонавтов, Советскую, Строительную, Свердлова, Набережную. В новой части города в первую очередь будут убраны пр. К.Маркса, улицы: Октябрьская, Семёнова, Дзержинского, Монтажников и бульвар Гайдара. Собранный снег будет вывезен самосвалами.

После зимы на дорогах проявились ямы и выбоины. В ближайшее время подрядчик начнёт подсыпать их асфальтовой крошкой. Это мера временная и вынужденная, но единственная возможная до наступления благоприятных погодных условий, когда ликвидация пробоин на дорогах сможет проводиться с помощью горячего асфальта и струйно-инъекционным методом.



На фото ниже: техника для патрульной очистки во время снегопада.





Во время снегопада техника работала круглосуточно.



Информация предоставлена: Несколько дней, начиная с конца прошлой недели и в выходные дни, дорожные службы боролись с непрекращающимся снегопадом. Вслед за ним наступило потепление, которое превратило снег в снежную кашу и лужи.Как пояснил управляющий ИП Вострякова, во время снегопада производилась патрульная очистка дорог, которая необходима для того, чтобы они круглосуточно оставались в проезжем состоянии. На этой очистке было задействовано 32 единицы техники. Патрульная очистка проводилась в Озерске, в Татыше, в посёлке Метлино и на загородных дорогах.После прекращения снегопада началось устранение наката и скользкости, а также вывоз снега. На вывозе снега задействовано порядка 10-12 самосвалов.В ходе ликвидации последствий снегопада в погрузке снега задействованы, в том числе, автогрейдер и 5 экскаваторов-погрузчиков. Представители подрядной организации отметили, что уборка значительно осложняется большим потоком автомобилей, а также оставленным на обочинах дорог личным автотранспортом.В настоящее время особое внимание уделяется остановочным комплексам, перекрёсткам, пешеходным переходам и расчистке площадей. Кроме того, представители подрядчика ежедневно определяют наиболее сложные участки, которые необходимо устранить. Помимо техники на уборку выходят порядка двадцати человек дорожных рабочих, которые вручную расчищают автопавильоны, посадочные площадки, пешеходные переходы, при необходимости посыпают противо гололёдными средствами места, где образовался лёд. Две бригады работают в старой и новой частях города.В понедельник 4 апреля производилась уборка площади им. Ленина. В первой половине дня 5 апреля техника расчищала от мокрого снега площадь перед ДК «Маяк». В старой части города также планируется убрать улицы: Блюхера, Космонавтов, Советскую, Строительную, Свердлова, Набережную. В новой части города в первую очередь будут убраны пр. К.Маркса, улицы: Октябрьская, Семёнова, Дзержинского, Монтажников и бульвар Гайдара. Собранный снег будет вывезен самосвалами.После зимы на дорогах проявились ямы и выбоины. В ближайшее время подрядчик начнёт подсыпать их асфальтовой крошкой. Это мера временная и вынужденная, но единственная возможная до наступления благоприятных погодных условий, когда ликвидация пробоин на дорогах сможет проводиться с помощью горячего асфальта и струйно-инъекционным методом.техника для патрульной очистки во время снегопада.Во время снегопада техника работала круглосуточно.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2022-04-05YEKT09:01:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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