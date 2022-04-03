2022-04-05YEKT12:01:00 | Новости Городские новости Облик Озерска зависит от каждого жителя Минстрой России опубликовал результаты Индекса качества городской среды за 2021 год. В число населенных пунктов, где улучшилась ситуация с уровнем качества городской среды, вошли 12 городов Челябинской области, и в этом региональном списке Озерск стал одним из лидеров.

Этот индекс рассчитывается ежегодно Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В 2021 году были оценены 1 117 российских городов, сгруппированные по численности населения и комфортности климата.

Среднее значение Индекса качества городской среды по Российской Федерации за 2021 год составило 184 балла (прирост 9% к плану 2019 года). В Челябинской области средний показатель равен общероссийскому – 184 балла. Озерск получил 209 баллов.

Галина Редько, председатель Общественной палаты Озерского городского округа:

- Для моего сердца Озерск – самый лучший город. Конечно, сейчас в этот период неустойчивой весенней погоды в городе мало солнца. Но моей семье и моим детям в такие дни вспоминается, как мы гуляли по засыпанной яблоневым цветом улице Пушкина, или красивая летняя набережная вдоль бульвара Гайдара, или засыпанные снегом голубые ели около института. Озерск – прекрасный город, безопасный и удобный для детей, где нет проблем с определением ребенка в садик, в школу, где есть множество кружков и секций на любой родительский вкус. В городе есть колледж и институт для учебы и планирования жизни подростков не покидая дома. Это так важно для тех, кто неуютно чувствует себя в большом мире городов-миллионников.

Ирина Егорова, член Общественной палаты Озерского городского округа:

- Благоустройство нашего Озерска – первенца атомной промышленности, которому исполнилось 76 лет - я считаю задачей «номер один». Изначально город был построен с большой любовью по проекту ленинградских архитекторов. Пришло время обновлять городскую среду с учетом современных технологий и практик. Я вижу, что Озерск меняется в лучшую сторону, и прежде всего – его общественные пространства, в этом процессе активно участвуем и мы, жители. Яркий пример - проспект Карла Маркса, где создана прекрасная прогулочная зона – она стала любимым место отдыха озерчан (здесь красиво, комфортно, безопасно). Заметно больше появилось радующих глаз детских площадок во дворах. Новый облик обрела набережная Гайдара. Облагорожены пешеходные дорожки на бульваре Луначарского. В этом направлении немало сделано и еще очень много предстоит сделать. Лично я приветствую эти перемены в облике родного города.

Для определения индекса качества городской среды используются 36 индикаторов, характеризующих шесть типов пространств города: жилье, общественно-деловая инфраструктура, социально-досуговая инфраструктура, озеленение территорий, уличная инфраструктура, общегородское пространство. Индикаторы также распределены по факторам, формирующим среду обитания: безопасность, комфортность, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность управления органов власти. Таким образом, индекс позволяет комплексно оценить состояние городской среды. Побробнее – по ссылке .

Александр Жмайло, начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа:

- Для расчета индикаторов Минстрой РФ использует данные, содержащиеся в государственных информационных системах, в официальных данных Росстата, в открытых источниках (поисково-информационные картографические службы, а также социальные сети, данные дистанционного зондирования земли и информационный портал "Реформа ЖКХ").

Важно отметить, что подавляющее большинство индикаторов рассчитывается по данным, полученным из независимых от органов местного самоуправления источников.

Но есть индикаторы, на которые каждый житель Озерска влияет самым непосредственным образом. Например, «Доля граждан в возрасте 14 лет и старше, вовлеченных в принятие решений по вопросам городского развития». Вы помните, что в прошлом году озерчане активнее всех в Челябинской области участвовали в голосовании по инициативным проектам, традиционную активность проявили и при выборе общественных территорий для благоустройства. Это, несомненно, сказалось на итоговом значении индикатора, но важнее другое: горожане показали готовность к участию в обсуждении стоящих перед городом задач. Значит, впереди у Озерска – хорошее будущее.

Оценка качества городской среды позволяет определить её текущее состояние, в том числе выявить преимущества, недостатки и актуальные проблемы городов. Системное обновление информации для расчета Индекса позволяет вырабатывать квалифицированные решения по развитию городов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, оценивать эффективность уже реализуемых программ и проектов в этой сфере.

Напомним, с 15 апреля стартует всероссийское голосование за объекты благоустройства на 2023 год на платформе za.gorodsreda.ru. На сайте будет собран перечень всех возможных территорий к благоустройству в конкретном городе, из которых можно будет выбрать наилучший. Территории и проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список на благоустройство на следующий, 2023 год. Голосование продлится до 30 мая.

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2022-04-05YEKT12:01:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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