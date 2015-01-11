Текслер выделил допсредства на поддержку бизнеса в условиях санкций

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выделил дополнительные средства на поддержку малого и среднего бизнеса в рамках первого пакета мер помощи в связи с санкционным давлением на экономику.

В частности, увеличен общий объем финансовой поддержки по льготным микрозаймам; будут запущены новые льготные программы для малых и средних предприятий в сфере промышленности, которые занимаются импортозамещением; расширен спектр инструментов нефинансовой поддержки для действующих субъектов МСП.

Поддержка будет организована через центр «Мой бизнес». В центре предприниматели могут получить финансовую, инжиниринговую, имущественную, образовательную, консультационную поддержку. Еще одно направление, которое курирует институт развития, привлечение и сопровождение инвесторов. Также здесь могут помочь сельскохозяйственным производителям, самозанятым, социальным предприятиям.

Помимо этого, реализуется утвержденный губернатором План первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития Челябинской области в условиях внешнего санкционного давления.

https://dostup1.ru/economics/Texler-vydelil-dopsredstva-na-podderzhku-biznesa-v-usloviyah-sanktsiy_148322.html