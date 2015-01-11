В музее открылась кладовая Уральских гор

Так совпало, что в первое воскресенье апреля отмечается День геолога, а накануне, в субботу 2 апреля в Озерском городском музее открылась выставка «Кладовая Уральских гор».

История геологии в Озерске насчитывает свыше 60 лет, и за это время у любителей и профессиональных геологов накопились значительные и интереснейшие коллекции минералов. Одним из первых собирателей разнообразных уральских камней был Юрий Борисович Заславский, объединивший вокруг себя и увлекший геологией в 1960-е – начале 1970-х годов десятки и сотни озерских школьников.

Позднее, часть коллекции Ю.Б. Заславского была передана в Озерский городской музей и положила начало нашей минералогической коллекции. Идея создания геологической выставки вынашивалась давно, и благодаря частным коллекциям, пополнившим наши фонды и переданным для формирования экспозиции, образовали выставку «Кладовая Уральских гор».

На открытии куратор выставки – методист музея Андрей Николаевич Теличко рассказал о том, как она создавалась, поблагодарил ветеранов минералогического кружка С.Ю. Крюкова, Е.Л. Томашевича, В.М. Палабугина, а также В.М. Зеленова и Побединскую Т.В., передавших часть своих коллекций для экспозиции.

Свою историю знакомства с минералогией поведал участник минералогического кружка 1960-х г.г. Василий Михайлович Палабугин, о детском увлечении, переросшем в хобби на долгие долгие годы. А профессиональную экскурсию по выставке «Кладовая Уральских гор» провел Святослав Юрьевич Крюков, также ветеран минералогического кружка Станции юных натуралистов, чье увлечение передалось по наследству от отца, участника нескольких геологических экспедиций.

Выставка «Кладовая Уральских гор» оказалась интересна разным возрастным категориям, с интересом рассматривали экспонаты не только взрослые, но и дети, пришедшие на выставку с родителями. Знакомство с историей геологических открытий нашего края, его богатыми и разнообразными полезными ископаемыми станет для многих посетителей открытием в интересный и захватывающий мир уральской минералогии.

Выставка «Кладовая Уральских гор» в Озерском городском музее, расположенном по адресу: проспект Победы, 2, продлится до конца июня. Вход свободный. Музей открыт: понедельник – четверг с 10.00 до 19.00, в пятницу с 10.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 16.00 часов.

Справки и запись на экскурсии по телефону музея: 2-80-90.

Больше фотографий с открытия выставки можно посмотреть по ссылке:

https://museum-ozersk.chel.muzkult.ru/news/78371510

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50380/