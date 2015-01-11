В Челябинской области начались рейды по мониторингу цен на продукты – таким способом региональные власти намерены навести порядок в магазинах и на рынках.

Рабочая группа создана по поручению главы региона Алексея Текслера в рамках работы регионального штаба по оперативному мониторингу ценовой ситуации на социально значимую сельхозпродукцию и продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности. В нее вошли представители регионального Минсельхоза, прокуратуры и УФАС.

По словам замглавы регионального Минсельхоза Инны Подшиваловой, пристальное внимание рабочей группы направлено на социально значимые товары.

«Минпромторгом России утвержден перечень социально значимых продуктов, в который входит 49 наименований. Прежде всего это молочная продукция, хлебобулочные изделия, бакалея – крупы и мука, а также мясо и курица. Наша задача в первую очередь убедиться, что эти товары присутствуют на полках магазинов», – пояснила Инна Подшивалова.

Первым городом, который посетили представители рабочей группы, стал Миасс. Товары и цены сравнивали в трех магазинах: «Пятерочка» по проспекту Октября, 7, SPAR по проспекту Октября, 69-А и «Монетка» по улице 8 июля, 39-А. Как отметили участники рейда, социально значимые продукты присутствовали во всех магазинах, цены отличались, но на товары социальной группы они были значительно ниже.

Инна Подшивалова отметила, что в этом году пока нет традиционного роста цен на куриные яйца перед Пасхой, стоимость десятка яиц осталась на прошлогоднем уровне. Все участники рейда отметили, что ажиотаж на сахар спал.

По словам начальника отдела анализа товарных и финансовых рынков УФАС Юлии Пузанковой, в ведомство чаще всего поступают жалобы на высокие цены на сахар, молочную продукцию, детское питание. Антимонопольная служба пристально следит за ситуацией на социально значимых рынках, проводит выездные мониторинги, анализ ценообразования по всей цепочке – от товаропроизводителей до розничной реализации.

«Сейчас проводится проверка в отношении крупнейших экспедиторов сахара на территории всей России. Также возбуждены дела о картельном сговоре на нескольких крупнейших заводов – производителей сахара. В случае подтверждения факта нарушения антимонопольного законодательства виновные будут оштрафованы в размере до 15% выручки правонарушителя от реализации товара в магазине, на территории которого произошло правонарушение. Также нами сейчас проводится проверка по соли», – рассказала Юлия Пузанкова.

Несмотря на то, что ажиотажный спрос на продукты длительного хранения сошел на нет, регионам поручено внимательно следить за ситуацией в торговых сетях и оперативно реагировать на проблемы.

В полной мере к работе подключилась областная прокуратура. Чтобы рейды прошли эффективно, в них участвуют представители территориальных органов прокуратуры.

«Организовано проведение проверки ценообразования, по результатам проверки будет дана оценка деятельности и при наличии основания будут приняты меры прокурорского реагирования. Были выбраны крупные сети – федеральные и региональные, работа которых имеет большое значение для обеспечения продуктами жителей Миасса. Мы также сами осуществляем мониторинг сетей», – пояснил зампрокурора Миасса Алексей Демчук.

Мэрия Миасса также осуществляет постоянный мониторинг цен на социально значимые продукты питания и направляет информацию в областной штаб.

Чтобы в перспективе на рынке не возникло дефицита местной продукции, в Челябинской области увеличили финансирование отрасли сельского хозяйства по сравнению с прошлым годом на 219 млн рублей. В общей сложности в виде различных субсидий и субвенций АПК получит 3,4 млрд рублей. Увеличивается государственная поддержка растениеводства, в том числе на возделывание полевых и тепличных овощей и картофеля, на приобретение удобрений – в два раза, на производство молока и мяса, на обновление парка сельхозтехники и модернизацию птицеводческих площадок. На два месяца раньше выплачены компенсирующие субсидии на производство зерновых, масличных и кормовых культур в размере 163 млн рублей, идет подготовка к выплате стимулирующих и компенсирующих субсидий на картофель и овощи. Это даст возможность более качественно подготовиться и провести посевную кампанию. Есть планы вырастить больше зерна, в том числе твердого, для производства макаронных изделий, больше масличных культур, овощей, картофеля, что дополнительно повлияет на стабилизацию ценовой ситуации.

https://dostup1.ru/economics/V-Chelyabinskoy-oblasti-nachalis-reydy-po-monitoringu-tsen-na-produkty_148401.html