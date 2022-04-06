Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 08.04.2022 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня пятница 8 апреля

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была -1 град. С

• атмосферное давление 741 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 73 %

• ветер западный 1 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе произошло 4 ДТП, без пострадавших

4. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения

Дзержинского 58,60, К.Маркса 23 с 8ч 30м до 17час

Дзержинского 39 с 9 до окончания

Дзержинского 50,52,54,5659-3п, К.Маркса 4-13п,

К.Маркса 6,8,10,16,20

Монтажников 22-2п, Матросова 16 с 9 до 12 часов

Музрукова 37 с 9 до 13 часов

Семенова 21 с 13 до 17 часов

2 В сетях электро-снабжения отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления

Дзержинского 58,60, К.Маркса 23 с 8ч 30м до17 час

Дзержинского 39 с 9 до окончания

Дзержинского 59-1,3п, К.Маркса 4-13п,

Монтажников 22-2п, Матросова 16,

Семенова 13 с 9 до 12 часов

Музрукова 37 с 9 до 13 часов

Семенова 21 с 13 до 17 часов

Вниманию водителей !

В связи с проведением ремонтных работ на проезжей части перекрестка улиц Кирова и Свердлова, 09.04.2022 г. с 11:00 до 15:00 будет частично перекрыт проезд:

- ул. Свердлова (со стороны ул. Чапаева и ул. Лермонтова);

- ул. Кирова (со стороны ул. Строительная).

Просьба к водителям автотранспортных средств использовать объездные пути.

Уважаемые жители округа!

Резкие перепады температуры воздуха приводят к образованию сосулек, наледи на крышах домов и внезапному сходу снежных масс на тротуар. В целях предупреждения несчастных случаев, травм, связанных со сходом снега с крыш, рекомендуем быть более внимательными, проходя под крышами и карнизами домов. Личный автотранспорт рекомендовано парковать на достаточном расстоянии от строений.

Уважаемые родители!

Во время прогулок на свежем воздухе с маленькими детьми, находящимися в санках, детских колясках, не оставляйте их без присмотра и не находитесь с ними в местах возможного падения с крыш глыб льда, снега, крупных сосулек. Объясните детям опасность игр под карнизами домов.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,14

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,091

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,083

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,1

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 08 апреля 2022 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Переменная облачность, местами небольшие осадки, ночью в виде снега и мокрого снега, днем в виде мокрого снега и дождя, ночью и утром местами гололедные явления. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от плюс 1° до минус 4°, днем плюс 4-9°, на юге до плюс 14°.

НЯ: не прогнозируется.

ОЯ: не прогнозируется.

3.2. Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3.2.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3).

3.2.2 ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3.2.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

3.3. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

3.3.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.3.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

3.4. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 194 сообщения.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/50434/