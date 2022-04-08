«Трактор» сокрушительно проиграл «Металлургу» в 4-м матче финала «Востока»

В Челябинске 9 апреля завершилась четвертая встреча финала Восточной конференции между «Трактором» и «Металлургом» – хозяева уступили с разгромным счетом 0:6.

Хозяева уверенно начали встречу, но вскоре гости взяли ее ход в свои руки. Сначала отличился Денис Зернов, забивший кистевым броском с левого фланга в зоне выхода из круга вбрасывания (09:30, 5х5). Затем оттуда же Романа Вилла пробил Николай Голдобин (13:54, 5х5). Третью шайбу в первом периоде забросил Брендан Лайпсик (18:33, 5х5).

Во второй двадцатиминутке «Трактор» попытался изменить ход встречи, но Василий Кошечкин провел всю встречу сверхнадежно. А окончательный перелом произошел после реализации большинства Филиппом Майе (35:00, 5х4).

В третьем периоде Линус Виддель (43:22, 5х5) и вновь Лайпсик (52:39, 5х5) довершили разгром «Трактора». Счет в серии стал 3-1 в пользу «Магнитки».

Следующий матч, который может оказаться решающим, пройдет в понедельник, 11 апреля, в Магнитогорске.

https://dostup1.ru/society/Traktor-sokrushitelno-proigral-Metallurgu-v-4-m-matche-finale-Vostoka_148509.html