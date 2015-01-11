Сотрудники правоохранительных органов провели профилактические лекции с учащимися 9 классов МБОУ СОШ №21

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России -2022» сотрудники УМВД России по ЗАТО г.Озерск проводят комплекс профилактических бесед в общеобразовательных организациях Озерского городского округа.

С учащимися 9-х классов 21 школы начальник отдела по делам несовершеннолетних подполковник полиции Алексей Скрыгин поговорил о подростковой преступности и объяснил школьникам, чем грозит постановка на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.

Помощник прокурора Озерского городского округа Анна Охотникова рассказала о вреде электронных сигарет, курительных смесей, снюсов, психотропных и токсичных веществ, привела примеры уголовной, административной, гражданско-правовой ответственности, а также напомнила о дисциплинарной ответственности за нарушение устава школы, в том числе за выражение нецензурной бранью и курении на территории образовательной организации.

Отвечая на вопросы старшеклассников, особое внимание сотрудники правоохранительных ведомств обратили на безопасное общение подростков в сети Интернет, размещение своих персональных данных и соблюдение основных правил морали и этики при онлайн-общении.