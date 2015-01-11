В Кыштыме произошла аварийная утечка газа

Все экстренные службы Кыштыма задействовали для ликвидации последствий утечки газа – она произошла в частном доме по улице Малая Тюменская накануне, 11 апреля.

О сильном характерном запахе газа сообщила хозяйка домовладения. По словам спасателей, ситуация оказалась серьезной, так как несколько лет в этом доме уже произошла такая же авария. Тогда она закончилась взрывом, из-за которого частично разрушился дом и погиб человек.

Для оцепления и ликвидации привлекли аварийную бригаду газовой службы, экипаж скорой, дежурную смену Кыштымского отряда ПСС области, пожарных и полицию. Хозяйка дома с детьми на время проведения работ покинула свой дом.

«Скопление газа было зафиксировано в низине на улице и в подвале самого дома. Газопровод, а вместе с ним и отопление домов на улице перекрыли. Утечку газа обнаружили под землей на семиметровом подземном участке газопровода», – сообщили в ПСС.

Аварию устранили, но ремонтные работы на газовом узле продолжились.

https://dostup1.ru/accident/V-Kyshtyme-proizoshla-avariynaya-utechka-gaza_148569.html