Следственный отдел: удалось добиться возмещения ущерба

Следственным отделом по ЗАТО город Озерск СУ СК России по Челябинской области расследовалось уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ – уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов.

В ходе предварительного следствия установлено, что генеральный директор общества с ограниченной ответственностью уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость за 1-3 кварталы 2019 года в крупном размере в сумме 30 758 654 рубля, путем включения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за указанные периоды заведомо ложных сведений при отсутствии реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений подконтрольных транзитных организаций.

В ходе предварительного следствия проведены мероприятия, направленные на обеспечение возмещения ущерба, причиненного преступлением, а именно на основании постановления Озерского городского суда, следователем наложен арест на имущество обвиняемого, а также имущество организации на общую сумму 41 000 000 рублей.

На основании постановления Озерского городского суда уголовное преследование прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Вместе с тем, в ходе рассмотрения уголовного дела в суде Общество возместило ущерб бюджетной системе РФ на общую сумму 30 789 967,32 рублей.

Отмечается, что преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 199 УК РФ, законодатель относит к категории небольшой тяжести, сроки давности по которым составляют 2 года. В этой связи, учитывая, что расследованию таких преступлений предшествует проведение налоговой проверки, занимающей длительный период, а сам процесс расследования по уголовному делу является трудоемким и объемным, в том числе ввиду необходимости проведения нескольких бухгалтерских и налоговых экспертиз, а также оперативно-розыскных мероприятий, не всегда удается добиться вынесения обвинительного приговора с назначением соответствующего наказания. В таких случаях суд принимает решение о прекращении уголовного дела ввиду истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Однако, нельзя не отметить, что такая работа не является безрезультатной и напрасной, поскольку удается добиваться возмещения ущерба, причиненного совершением преступления.

Информация Следственного отдела по ЗАТО город Озерск.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50485/