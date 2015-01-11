В Озерске стартовал весенний сезон дорожных работ

В округе началась уборка улично-дорожной сети от противогололёдных средств и аварийный ямочный ремонт холодным асфальтом. Ход работ контролирует УКСиБ.

Как пояснил Ростислав Гиричев, управляющий подрядной организации (ИП Вострякова), обслуживающей улично-дорожную сеть, в настоящее время производится прометание тротуаров, уборка и вывоз отсева, накопившегося за зиму, сбор бытового мусора:

– В ходе уборки УДС сначала проходит поливо-моечная машина, трактора, которые подметают дорожное полотно. Грязь сдвигается к краям, затем машина-пылесос собирает грязь вдоль бордюрного камня. Планируется, что уборка по всему городу будет проведена на два раза, чтобы привести улично-дорожную сеть в надлежащее состояние.

В прошлом году уборка проводилась силами дорожных рабочих с использованием только погрузчиков и самосвалов, что значительно снижало темпы работы. Сейчас за счёт использования механического пылесоса процесс уборки идёт быстрее: за день механизированная уборка может охватывать до 15 километров.













Кроме того, на дорогах округа работает одна бригада, которая устраняет выбоины и ямы холодным асфальтом. Этот метод удобен тем, что холодный асфальт долго хранится, может использоваться небольшими порциями, а главное его преимущество в том, что его укладку можно проводить при любой погоде.

Ростислав Гиричев, управляющий подрядной организации (ИП Вострякова)

– Следует пояснить, что ремонт холодным асфальтом – это так называемый аварийный ремонт (без использования фрезы и пролива битумом). Позже будем применять и струйно-инъекционный метод (мелкой фракцией, смешанной с эмульсией). Ремонт выбоин при помощи холодного асфальта проходит в несколько шагов: очистка ямы от мусора воздуходувкой, засыпка асфальта и трамбовкапри помощи многофункциональной вибрационной машины ручного типа.

Как отметил представитель подрядчика, срок службы такого асфальта не так долговечен, но именно он позволяет решить проблему оперативно. Таким образом обеспечивается безопасность дорожного покрытия, предотвращается пробой колёс, резкое торможение и другие дорожно-транспортные неприятности.

Ямочный ремонт уже выполнен на Озерском шоссе, на улицах Индустриальная, Кыштымская и Монтажников. Далее бригада будет работать по плану-графику, утверждённому УКСиБ и согласованному с ГИБДД. В первую очередь будут выравниваться большие глубокие ямы на центральных магистралях с большой интенсивностью движения как в старой, так и новой частях города.

К майским праздникам основной объём работ по уборке УДС и текущему ремонту дефектов дорожного плотна должен быть подрядчиком выполнен.

На фото: ямочный ремонт на Озерском шоссе и ул. Монтажников.



Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа