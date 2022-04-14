Муниципальные спасатели предупреждают: на водоёмах тонкий лёд, будьте осторожны!

Вниманию жителей округа!

В связи с повышением температуры воздуха происходит интенсивное разрушение ледяного покрова водоемов. Во избежание несчастных случаев просьба без необходимости не выходить на лед, любителям зимней рыбалки – закончить подледный лов.

Уважаемые родители!

Дети чаще всего становятся жертвами несчастных случаев. Запрещайте детям играть на водоемах, расскажите об опасности выхода на лед.

Если вы оказались свидетелем несчастного случая, звоните по номеру «2-07-07», для сотового оператора «112».

Вниманию жителей округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» с 18 апреля организовано обучение слушателей по программе профессиональной подготовки «Матрос – спасатель».

По окончанию обучения возможно трудоустройство на пляжах города. Всем заинтересованным лицам обращаться по телефонам: 2-66-10, 2-00-44.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50554/