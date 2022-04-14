Полицейские провели экскурсию в ведомственном музее для молодых сотрудников УМВД

В музее УМВД России по ЗАТО г.Озерск состоялась экскурсия для стажеров и молодых сотрудников полиции.

Начальник Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск подполковник полиции Кирилл Черепенькин выступил с приветственным словом и пожелал молодому поколению хороших перспектив в будущей служебной деятельности, неукоснительно соблюдать требования закона, совершенствовать свои профессиональные знания и быть примером безупречной службы.

В продолжение встречи начальник по работе с личным составом подполковник внутренней службы Елена Земцова вместе с представителем Совета ветеранов УМВД подполковником милиции в отставке Анатолием Владимировым провели экскурсию в музее, где рассказали молодому поколению о службе прошлых лет, о ветеранах-милиционерах, воевавших в Великую Отечественную войну и сотрудниках, принимавших участие в боевых действиях.

Стажерам были продемонстрированы технические устройства, использовавшиеся в деятельности сотрудников органов внутренних дел, форменное обмундирование милиционеров, фотографии прошлых лет, архивные материалы, оружие и другие вещи, изъятые у преступников. Будущие полицейские узнали о героических поступках сотрудников во время несения службы, а также много интересных фактов об истории становления полиции в Озерске.