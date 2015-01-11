В лицее №39 прошел урок местного самоуправления

В преддверии Дня местного самоуправления заместитель председателя Собрания депутатов Андрей Кузнеченков встретился со старшеклассниками, рассказал им об основах государственного устройства и самой близкой людям форме власти.

Андрей Кузнеченков провёл урок для 10-б класса, в ходе которого схематично объяснил, как работает «вертикаль власти» и какая роль в жизни Озерского городского округа отводится органам местного самоуправления. Особое внимание он обратил на то, почему каждый житель округа может по праву гордиться своим родным городом и градообразующим предприятием – ПО «Маяк».

Общаться с детьми Андрей Анатольевич предпочел в неофициальном формате, выстраивая разговор «по душам». Он коснулся не только депутатской деятельности, но привел примеры из личной биографии. Также он высказал свое отношения к событиям на Украине и выразил готовность в любой момент встать на защиту интересов России. Любовь к ней, по мнению Кузнеченкова, у каждого человека должна начинаться с трепетного отношения к малой Родине.

Гость лицея объяснил молодым людям, как возможно улучшить жизнь в родном Озерске:

- Это во многом зависит не только от компетенции и ответственности сотрудников органов местного самоуправления, но и от активности граждан, готовности действовать сообща с властью и находить взвешенные подходы к решению насущных проблем.

Вместе с заместителем председателя Собрания депутатов на тематический урок в лицей пришла член Общественной палаты Озерского городского округа, директор типографии ПО «Маяк» Светлана Гришина. Ее обращение к старшеклассникам было связано с деятельностью волонтерского объединения – «Команды поддержки изменений», которая реализует социальный проект, направленный на сохранение истории, благоустройство атомного города и на сегодняшний день насчитывает более 100 участников:

- Мы на «Маяке» создали сообщество неравнодушных людей - кому хочется жить лучше, меняя мир вокруг себя. У нас рождаются интересные проекты, в том числе – образовательные: например, в прошлом году совместно с Лицеем №23 был проведен фестиваль про любовь к Озерску, проложен аудиомаршрут по Озерску. Если вы тоже хотите интересно жить, помогайте тем, кто в этом нуждается, дарите тепло своей души другим. И приходите к нам в «Команду» – здесь вы найдете единомышленников. Наши контакты: группа ВК «Голос атомного города»

В ходе урока у старшеклассников была возможность задать вопросы выступающим.

Встреча в Лицее №39 стала одной из нескольких, организованных в образовательных организациях по инициативе депутатов Собрания и членов Общественной палаты Озерского городского округа.

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Справочно:

День местного самоуправления празднуется в России ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года. Указ об учреждении этого нового праздника подписал Президент России Владимир Путин. Как было отмечено главой государства, новая праздничная дата вводится в календарь «в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества».

День местного самоуправления – это дань уважительного отношения к миллионам людей, которые отдают свои способности, силы и время служению людям.

Почему же отмечать праздник решили именно 21 апреля, а не в какой-то другой день? Ответ на этот вопрос можно узнать, если заглянуть в историю российского законодательства. В 1785 году, именно 21 апреля, государыня Екатерина Великая подписала «Грамоту на права и выгоды городам Российской империи», фактически положившую начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении. Впервые в российской истории город был определён как самостоятельная административная единица со своими особыми правами и обязанностями, интересами и нуждами, отличными от интересов и нужд губернии и государства.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/50560/