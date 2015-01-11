ТОСЭР «Озерск»: смесительно-зарядные машины ИНТЕО начали работу

ООО «ВЗРЫВ-РЕСУРС» совместно с компанией ООО «ИНТЕО» (резидент ТОСЭР "Озерск") успешно выполнило пусконаладочные работы по смесительно-зарядным машинам, изготовленным ООО «Интео». Заказчики приступили к эксплуатации техники на горных предприятиях.

Смесительно-зарядная машина — специализированное технологическое оборудование, смонтированное на шасси грузового автомобиля, с гидравлическим приводом исполнительных механизмов и автоматизированной системой управления технологическими параметрами. Эта техника используется для производства промышленных взрывчатых веществ непосредственно на местах применения, и исключает хранение и транспортировку взрывоопасных грузов. Компоненты, из которых изготавливается эмульсионное взрывчатое вещество, транспортируются раздельно, подготовка зарядов выполняется на месте использования (непосредственно на месторождении), механизирована закладка в скважины. Для управления технологическим процессом смесительно-зарядная техника имеет высокотехнологическое программное обеспечение, ряд систем безопасности, блокировок, ведется журнал истории действий оператора.

Техническая документация и ТЗ разработаны совместно специалистами «ВЗРЫВ-РЕСУРС» и «ИНТЕО», конструирование реализовано силами «ИНТЕО», с соблюдением всех требований заказчика и нормативно-технической документации. Техника соответствует требованиям Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 018/2011) «О безопасности колесных транспортных средств», Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности и других нормативных требований.

Источник: https://atomtor.ru/

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50577/