Статистика пожаров в округе за первый квартал 2022 года

За первые три месяца 2022 года на территории Озерского городского округа произошло 25 пожаров.

От опасных факторов пожаров пострадали 2 человека, 4 человека, к сожалению, погибло. Пожарами повреждено 7 строений, уничтожено — 22. В ходе тушения пожаров спасено 3 человека, эвакуировано 29 человек, спасено материальных ценностей на сумму 4 250 000 рублей.

13 пожаров произошло в жилом секторе. 12 пожаров произошло

в результате неосторожного обращения с огнем, в том числе при курении,

9 — в результате нарушения правил эксплуатации электрооборудования, 1 — в результате нарушения правил эксплуатации газового оборудования, 2 — в результате нарушения правил устройства и эксплуатации печей.

Травмированию людей при пожаре способствовала паника и нахождение их в состоянии алкогольного опьянения. Гибель людей при пожаре наступала до прибытия пожарной охраны. Во всех случаях смертельному исходу способствовало нахождение пострадавших в состоянии алкогольного опьянения.

Чтобы не попасть в такую печальную статистику, помните: огонь не прощает халатности! Соблюдайте правила противопожарной безопасности, напоминайте их своим детям! Ограничьте прием алкогольных напитков, будьте осторожны при курении!

Телефоны спасения – 112, 01, 101.

Телефон доверия пожарной охраны Озерска 8 (35130) 2-85-11.

Информация СУ ФПС №1 МЧС.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50573/