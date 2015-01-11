Инспекторы ГИБДД Озерска раскрыли угон автомобиля

В дежурную часть УМВД России по ЗАТО г. Озерск поступило заявление от местной жительницы о том, что во дворе дома по улице Заозерной неизвестный повредил припаркованный у подъезда ее автомобиль «Ford» и скрылся с места происшествия.

На место совершения ДТП незамедлительно прибыли сотрудники ДПС и приступили к отработке заявления. Потерпевшая сообщила инспекторам приметы нарушителя. В ходе проведения мероприятий сотрудниками ГИБДД на одной из улиц города был замечен разыскиваемый автомобиль. Увидев служебный автотранспорт полицейских, водитель выпрыгнул на ходу из салона машины, попытался скрыться, однако был задержан сотрудниками ДПС.

Стражи правопорядка установили личность злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи житель Озерска, 2001 года рождения. Выяснилось, что подозреваемый в ходе распития спиртных напитков решил прокатиться по городу и тайно взял ключи от автомобиля «Mitsubishi Lancer», принадлежащего его знакомому. Неправомерно завладев автомобилем, и не имея права управления транспортным средством, нарушитель совершил три дорожно-транспортных происшествия.

Отделом дознания УМВД России по ЗАТО г.Озерск в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы сроком до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

В настоящее время нарушитель задержан и находится под административным арестом сроком на 15 суток за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 12.8. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения), и статьей 12.27.КоАП (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).