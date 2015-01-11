Происшествие на дороге с участием ребенка.

19 апреля 2022 года, около 19 часов 42 минут, в г. Озерск на улице Иртяшская – 15, девятилетний мальчик, катаясь на самокате по тротуару, решил сделать трюк. Съехал на проезжую часть дороги, где в этот момент двигался автомобиль, который выезжал из двора. Ребенок испугался и упал на проезжую часть перед автомобилем, ударился об асфальт, получив при этом телесные повреждения. Соприкосновения с автомобилем не зафиксировано.

На место была вызвана скорая медицинская помощь. Мальчика на автомобиле скорой доставили в приемный покой. Провели осмотр, оказали медицинскую помощь и отправили домой.

Сотрудники Госавтоинспекции с родителями и ребенком провели профилактическую беседу по правилам поведения вблизи и на проезжей части.

Уважаемые участники дорожного движения!

Прогресс не стоит на месте – это утверждение актуально и для средств передвижения. Если раньше использовались преимущественно автомобили, мототехника и велосипеды, то в настоящее время все большую популярность приобретают средства индивидуальной мобильности (СИМ) – это устройства, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенные для передвижения человека посредством использования электродвигателя (электродвигателей) и (или) мускульной энергии человека (роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства), за исключением велосипедов и инвалидных колясок.

Но, упрощая жизнь пользователям этих средств, они одновременно усложняют ее другим участникам дорожного движения. Так как они используются как на тротуарах, создавая препятствия пешеходам, так и на дорогах общего пользования, повышая риски возникновения ДТП.

В весенний и летний периоды случаи попадания в опасные ситуации на дорогах с участниками дорожного движения, в том числе с несовершеннолетними детьми, передвигающимися на данных устройствах и на велосипедах резко повышается.

Некоторые из выше перечисленных устройств могут относиться по техническим характеристикам к мототранспортным средствам. Соответственно, необходимо наличие водительского удостоверения требуемой категории.

Уважаемые родители. Напоминаем, что необходимо постоянно проговаривать с ребенком правила поведения на улице, в том числе при пересечении проезжей части дороги. Правила передвижения на средствах индивидуальной мобильности они также должны знать и соблюдать. Кататься на таких устройствах необходимо в специально отведенных местах, в парках, в скверах, на детских площадках, где нет движения транспорта.

Водителям необходимо быть более внимательными при управлении транспортными средствами и соблюдать установленную скорость.

Начальник ОГИБДД А.В. Поцелуйко