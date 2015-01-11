Ответственность за вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность

В рамках оперативно профилактического мероприятия «Твой Выбор» начальник отдела по делам несовершеннолетних Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск подполковник полиции Алексей Скрыгин разъясняет об уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность: «Согласно части 1 статьи 87 Уголовного Кодекса Российской Федерации несовершеннолетним признается лицо, которому ко времени совершения преступления исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет.

Под «вовлечением» несовершеннолетнего в совершение преступления понимаются действия лица, направленные на побуждение к совершению преступления. Таковыми могут быть обещания, обман, угрозы, уговоры, а также разжигание чувства зависти, мести либо иные подстрекательские действия. Примерами вовлечения несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни, могут выступать случаи вовлечения в подъем на высокие строения без специального высотного снаряжения или вовлечение к участию в «группах смерти» в социальных сетях в Интернете, либо вовлечение несовершеннолетних к участию несанкционированных протестных акциях.

В зависимости от обстоятельств законодательством предусмотрены различные виды наказаний за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. В соответствии со статьей 150 Уголовного кодекса Российской Федерации максимальное наказание - лишение свободы на срок до восьми лет.

В целях защиты жизни несовершеннолетних Федеральным законом от 07.06.2017 N 120-ФЗ в Уголовный кодекс РФ введена статья 151.2.

Часть 1 данной статьи предусматривает ответственность за склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего, путем уговоров, предложений, обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков склонения к совершению самоубийства, вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления или в совершение антиобщественных действий.

За совершение данного преступления виновному лицу грозит наказание в виде штрафа в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев, либо исправительных работ на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо принудительных работ на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишения свободы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Совершение тех же действий в отношении двух или более несовершеннолетних; группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет") влечет наказание в виде штрафа в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательных работ на срок до четырехсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ).

Преступления данной категории расследуется следователями Следственного комитета РФ.

Уголовные дела о преступлениях связанных с вовлечением несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ рассматриваются мировыми судами, по ч. 2 ст. 151.2 УК РФ районным судами по месту окончания совершения преступления».

Подполковник полиции Алексей Александрович призывает родителей и взрослых внимательно относиться к детям, интересоваться с кем общается ребенок, в том числе в сети Интернет, объяснять, что не стоит вступать в переписку в социальных сетях с незнакомыми людьми. Это могут быть злоумышленники. Также дистанционно вовлечь подростков в преступную деятельность могут и лица, состоящие в экстремистских сообществах. Поэтому разговаривайте со своими детьми, знайте чем они живут, разделяйте с ними их интересы.