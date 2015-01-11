Муниципальные спасатели информируют, что делать, если вы провалились под лед

Уважаемые жители округа!
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:
что делать если вы провалились под лед!
- не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;
- широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;
- по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет Вас под лед;
- попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно, откатиться от кромки и ползти к берегу;
- передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли.
Если вы стали свидетелем несчастного случая на льду, немедленно звоните 112.