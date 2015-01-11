Муниципальные спасатели информируют, что делать, если вы провалились под лед

Уважаемые жители округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

что делать если вы провалились под лед!

- не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;

- широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;

- по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет Вас под лед;

- попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно, откатиться от кромки и ползти к берегу;

- передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли.

Если вы стали свидетелем несчастного случая на льду, немедленно звоните 112.