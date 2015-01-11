6 апреля 2022 года, около в 11 часов 31 минуты, в городе Озерск, на проспекте Ленина – 62, водитель, управляя автомобилем «Лада Приора» при движении задним ходом, совершил наезд на пожилую женщину.

Причинив ей телесные повреждения, не вызывая на место бригаду скорой медицинской помощи и не сообщая о случившемся в полицию, водитель отвез пострадавшую домой и уехал.

Через некоторое время пострадавшая обратилась за медицинской помощью. В настоящий момент находится на лечении.

В отношении водителя возбуждено административное производство по ст.12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» и за причинение телесных повреждений по ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

По факту данного дорожно – транспортного происшествия ведется проверка.

Уважаемые водители!

Напоминаем согласно требованию пункта 8.12 ПДД РФ «Движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц.».

Статья 12.27 «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», если нет признаков уголовно – наказуемого деяния, влечет за собой административное наказание в виде штрафа от 1.000 рублей до 30.000 рублей, или арест сроком до 15 суток, или лишение водительского удостоверения от одного года до двух лет

Пешеходы, в свою очередь не должны терять бдительности при приближении транспортного средства.