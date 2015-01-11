В Озерске полицейские провели товарищеский матч по мини-футболу со школьниками

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор» в спорткомплексе «Дельфин» состоялся футбольный матч между командой сотрудников УМВД России по ЗАТО г. Озерск и командой старшеклассников Специальной общеобразовательной школы открытого типа № 202.

Главная цель мероприятия – формирование негативного отношения подростков к противоправному поведению, употреблению запрещенных веществ и привлечению несовершеннолетних в организованные формы досуга.

В начале мероприятия с напутственной речью к участникам обратились помощник начальника Управления (по работе с личным составом) - начальник отделения (по работе с личным составом) подполковник внутренней службы Елена Земцова. Вместе с председателем Совета ветеранов УМВД майором милиции в отставке Сергеем Серухиным сотрудники полиции пожелали успешной игры и победы каждой команде.

Матч прошел достаточно активно, школьники играли на высоком уровне, не уступая своим взрослым соперникам, каждый участник старался себя проявить и привести свою команду к победе.

В упорной борьбе выиграла команда правоохранителей со счетом 11:7.

В завершении матча представители УМВД вручили участникам команд почетные грамоты и сувениры, подготовленные Молодежным центром «Мир» и Службой по делам молодежи администрации Озерского городского округа, поблагодарили участников за активность и проявленную волю к победе, а также пожелали подросткам с таким же рвением и желанием учиться в школе и вести правильный образ жизни.