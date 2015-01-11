В Озерске общественный форум вновь стал площадкой для обмена опытом

В День местного самоуправления в Озерском городском округе состоялся VI общественный форум «Озерск – территория объединения силы». Форум собрал более двухсот участников из Озерска, Челябинска, Сатки, Снежинска, Касли, Кыштыма, а также гостей из Удмуртии.

На протяжение нескольких лет озерский форум является мероприятием, объединяющим представителей третьего сектора (некоммерческих организаций), депутатов Собрания депутатов и специалистов администрации, членов Общественной палаты и Общественной молодежной палаты, руководителей учреждений и организаций, просто активных граждан. На форуме всегда выступают приглашенные эксперты и лекторы.

За прошедшие годы в Озерском городском округе была проведена большая работа, реализовано много интересных проектов и масштабных общественно-значимых мероприятий, которые зарождались именно на площадках форума. Кроме того, озерский Общественный форум стал знаковым мероприятием не только в округе, но и в регионе.

VI общественный форум открыл в ДК «Маяк» председатель Собрания депутатов округа Сергей Гергенрейдер. В начале своего приветственного слова от себя лично, от имени депутатского корпуса и администрации он поздравил с 15-летием со дня образования членов Общественной палаты нынешнего созыва и прошлых лет. Председатель Собрания подчеркнул, что членами Общественной палаты всегда были люди авторитетные, с большим жизненным опытом, профессионалы в своей сфере, а Общественная палата была и остаётся связующим звеном между городским сообществом и органами местного самоуправления:

– Общественная активность граждан в Озерске высока, а поддержка институтов гражданского общества осуществляется на системной основе. Тем не менее, жизнь не стоит на месте, она предъявляет нам новые требования. Поэтому предмет нашего сегодняшнего разговора – как мы должны вести эту работу в современных условиях, что удается, а что, может быть, надо менять. Это важно для поддержания в Озерске здоровой и созидательной общественной атмосферы. Приглашаю вас к открытому, заинтересованному, аргументированному диалогу.

Сергей Гергенрейдер пожелал всем участникам форума успешной плодотворной работы, интересных знакомств, новых деловых контактов и успехов в достижении поставленных целей.

По традиции, в этот день Озерск встречал гостей, специалистов региональных и федеральных организаций: представителей Общественной палаты Снежинска и Снежинской городской общественной организации помощи детям с ограниченными возможностями и молодым инвалидам «Бумеранг добра», куратора направления «Серебряное волонтерство Снежинска» Галину Нинилину и Юлию Кудрину, председателя Общественной палаты Кыштымского городского округа Леонида Кузнецова председателя Общественной палаты Каслинского муниципального района, Людмилу Шабурову, заместителя директора Фонда Содействия Саткинского района Елену Субботину.

Поздравительный адрес от имени Общественной палаты Челябинской области в Озерск направил её председатель Николай Дейнеко. Заместитель председателя Евгений Андреев со сцены зачитал слова приветствия участникам форума:

– По традиции форум собрал тех, кто неравнодушен к процессам, происходящим в гражданском обществе, кто реальными делами стремится внести личный вклад в решение насущных задач, кто готов трудится, чтобы сделать жизнь людей содержательнее, интереснее и качественнее. Грамотные, успешные, инновационно мыслящие граждане – это залог нашего уверенного и благополучного будущего. Отрадно, что в программу мероприятия включены актуальные вопросы, касающиеся роли общественных палат формирований и конструктивного диалога, а также поддержки развития некоммерческого сектора.

Выражаю уверенность, что в ходе работы форума участники смогут обменяться мнениями и разработать практические рекомендации, которые предусмотрят важные аспекты развития гражданского общества и совершенствования практик общественного сотрудничества.

От себя лично Евгений Андреев добавил, что его радует активность озерчан и количество реализованных общественниками проектов. Он заверил, что областная Общественная палата готова оказать всяческую поддержку коллегам из Озерска в решении задач округа, это сотрудничество будет развиваться и крепнут во благо жителей Южного Урала.

В настоящее время Общественную палату Озерского городского округа возглавляет Галина Редько. В ходе открытия форума она также поднялась на сцену, чтобы обратиться к участникам форума:

– Нам, как представителям третьего сектора, открыто много возможностей полноценного участия в построении настоящего и будущего Озерска. Как показывает время, озерская общественность в состоянии играть активную роль в развитии территории округа. Для этого у нас есть все возможности.

После торжественного открытия программу мероприятия продолжила работа по секциям. Для трёх секций были определены следующие темы: «Роль Общественных палат в формировании конструктивного диалога в регионе», «Главные законодательные изменения для НКО», «Инициативное бюджетирование: Идея – Инициатива – Результат». В завершении форума участники вновь собрались в большом зале ДК «Маяк» на пленарное заседание, на котором руководители секций выступили с докладами о результатах работы и предложениях для включения в резолюцию Форума.

С содержанием резолюции, а также с подробностями (о чем шла речь в секциях) можно будет в ближайшее время познакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления, в разделе «Общество – Общественный сектор».

Фото Александра Абросимова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/50601/