Южноуральцам рассказали, какой будет погода на майские праздники

В этом году в мае в Челябинской области температура воздуха будет выше нормы: столбики термометров будут достигать +24°C. Однако будут и холодные дни.

В длинные праздничные выходные южноуральцам обещают и теплую, и прохладную погоду, возможны дожди. Синоптики областного Гидрометеоцентра сообщают, что средняя температура в мае в регионе составляет от +10 до +13°C. В теплые годы она повышается до +14, +18°C, а в холодные опускается до +5, +8°C.

По данным сервиса «Гисметео», погода в первую неделю мая в этом году в Челябинске и области будет переменчивой: например, 2 мая в столице Южного Урала похолодает до +9°C, а к концу недели воздух прогреется до +24°C. В горах и низинах региона будет чуть прохладнее, а на юге области — чуть теплее. Такие же перепады ожидают южноуральцев и на неделе с 9 по 15 мая. С 16 по 22 мая температура воздуха будет в пределах +16… +23°C. А к концу месяца в регионе заметно похолодает — до +11°C.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/yuzhnouraltsam-rasskazali-kakoy-budet-pogoda-na-mayskie-prazdniki-/