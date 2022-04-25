Информация о заболеваемости COVID-19 в Озерском городском округе.

Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 18.04.2022г. по 24.04.2022г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 46 новых случаев заболевания COVID-19.

За этот период выздоровело 54 человек.

В Озерском городском округе продолжается вакцинация против COVID-19.

По данным, предоставленным ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России, по состоянию на утро 25.04.2022 получили 1 прививку 39762 человек, 2 прививки – 38085 человек, ревакцинировано 12041 человек.

Вакцинация – самый надежный способ защитить вас от тяжелого течения COVID-19 и необратимых последствий.

· Сотрудники организаций и предприятий всех форм собственности, желающие поставить вакцину от коронавируса, могут подать заявку работодателю, который сформирует списки и направит их в городскую поликлинику.

· Сотрудники ФГУП «ПО «Маяк» подают заявку руководителям подразделений. Все здравпункты ФГУП ПО «Маяк» прививают работников на местах.

· Неработающие пенсионеры о своем желании пройти вакцинацию могут сообщить через управление соцзащиты администрации по телефону «горячей линии» кол-центра 5-56-45.

· Для желающих защитить себя и окружающих от коронавирусной инфекции, в городской и заводской поликлиниках работают кабинеты вакцинации.

Предварительная запись для тех, кто планирует поставить вакцину в течение ближайшего месяца на сайте Клинической больницы № 71 http://er.kb-71.ru/site.nsf/index.xsp.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50619/