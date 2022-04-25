«НОВАТЭК-Челябинск» вручит 100 призов абонентам, которые откажутся от бумажной квитанции за газ до 30 июня 2022 года. Сделать это можно любым удобным способом:

- в Мобильном приложении: в разделе «Счета и платежи» во вкладке «Способ доставки квитанций»;

- в Личном кабинете: в разделе «Настройки» во вкладке «Доставка квитанций»;

- позвонить в Контакт-центр по телефону 8-800-700-80-74;

- написать на электронную почту 88007008074@novatek74.ru;

- в ближайшем офисе Абонентской службы «НОВАТЭК-Челябинск».

Победители акции в июле 2022 года получат сертификаты на оплату газа номиналом 1 000 руб.

«Акции с предложением «Откажись от бумажной квитанции» наша компания проводит семь лет подряд, - отметил генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко. - За это время более 140 тысяч абонентов выбрали удобную электронную квитанцию».

Стоит отметить, что отказ от бумажной квитанции является одним из условий вступления в действующий с начала этого года «Клуб «НОВАТЭК-Челябинск».

Подробно об акции «100 призов от «НОВАТЭК-Челябинск» читайте здесь

ООО «НОВАТЭК-Челябинск» - 100%-ое дочернее предприятие крупнейшего независимого производителя газа – ОАО «НОВАТЭК». С января 2012 года Компания поставляет газ всем категориям потребителей Челябинской области из ресурсов ОАО «НОВАТЭК».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50647/