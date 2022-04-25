Уважаемые жители индивидуальной жилой застройки!

Напоминаем, что в связи с проведением субботников на территории Озерского городского округа, в том числе и на территории частных домов, владельцы индивидуальной жилой застройки обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее-ТКО) непосредственно с региональным оператором по обращению ТКО.

Деятельность по обращению с ТКО на территории Озерского городского округа осуществляет единственный поставщик данной услуги – региональный оператор ООО «Спецсервис» (г. Кыштым, ул. Калинина, 170, тел. 89351510 2-01-21).

Нахождение мусора, растительных остатков, складированных напротив Ваших участков, повлечет привлечение к административной ответственности по части 8,9 статьи 3 Закона Челябинской области от 27.05.2010 № 548-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области», за что предусмотрено наказание в виде административного штрафа до пяти тысяч рублей, в том числе не допускается сжигание мусора, растительных остатков на территории округа.

Информация Отдела охраны окружающей среды.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50644/