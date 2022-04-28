Афиша на 30 апреля и 1 мая!

С Первомаем вас! Афиша мероприятий на 30 апреля и 1 мая!
30-ое апреля и 1-ое мая
Турнир по художественной гимнастике.
30 апреля с 9.30 до 20.30 личные выступления.
1 мая с 9.00 до 18.45 личные выступления.
30-ое апреля
С 10 до 16.00 Городской музей
В преддверии Дня Победы в Озерском городском музее открывается выставка «Одна на всех Победа», предоставленная Государственным историческим музеем Южного Урала.
Вход свободный. Музей открыт: понедельник – четверг с 10.00 до 19.00, в пятницу с 10.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 16.00 часов.
11.00 и 18.00 Театр драмы и комедии "Наш дом".
"Давай поедем в Уналашку" А.Красильщик
Реальная история (6+)
У Марка есть мама, папа, бабушка. А вот дедушки нет. Бабушка не хочет о нем говорить, и даже мама ничего не знает о своем отце. Кто же он, этот таинственный дедушка? Случай помогает Марку начать расследование.
11.00 Театр кукол "Золотой петушок".
"Три толстяка" (6+)
12.00 крц "Айвенго"
OZR DANCE FEST 2022 - с 12.00 начнутся танцевальные баттлы.
11.00 Регистрация
12.00 HIP HOP BABY
13.00 HIP HOP KIDS
14.30 HIP HOP JUNIORS
15.30 HIP HOP ADULTS
16.30 HOUSE KIDS
17.30 HOUSE JUNIORS
18.30 HOUSE ADULTS
19.30 ALL STYLES / beginner
20.30 ALL STYLES / Pro
1 мая
12.00 Детский парк.
"ОТКРЫВАЕМ ЛЕТО" В ДЕТСКОМ ПАРКЕ"
Первого мая в Детском парке вновь будет шумно и весело – открывается летний сезон-2022.
Материал подготовила Александра Лебедева.