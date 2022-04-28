Афиша на 30 апреля и 1 мая!

С Первомаем вас! Афиша мероприятий на 30 апреля и 1 мая!

30-ое апреля и 1-ое мая

Турнир по художественной гимнастике.

30 апреля с 9.30 до 20.30 личные выступления.

1 мая с 9.00 до 18.45 личные выступления.

30-ое апреля

С 10 до 16.00 Городской музей

В преддверии Дня Победы в Озерском городском музее открывается выставка «Одна на всех Победа», предоставленная Государственным историческим музеем Южного Урала.

Вход свободный. Музей открыт: понедельник – четверг с 10.00 до 19.00, в пятницу с 10.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 16.00 часов.

11.00 и 18.00 Театр драмы и комедии "Наш дом".

"Давай поедем в Уналашку" А.Красильщик

Реальная история (6+)

У Марка есть мама, папа, бабушка. А вот дедушки нет. Бабушка не хочет о нем говорить, и даже мама ничего не знает о своем отце. Кто же он, этот таинственный дедушка? Случай помогает Марку начать расследование.

11.00 Театр кукол "Золотой петушок".

"Три толстяка" (6+)

12.00 крц "Айвенго"

OZR DANCE FEST 2022 - с 12.00 начнутся танцевальные баттлы.

11.00 Регистрация

12.00 HIP HOP BABY

13.00 HIP HOP KIDS

14.30 HIP HOP JUNIORS

15.30 HIP HOP ADULTS

16.30 HOUSE KIDS

17.30 HOUSE JUNIORS

18.30 HOUSE ADULTS

19.30 ALL STYLES / beginner

20.30 ALL STYLES / Pro

1 мая

12.00 Детский парк.

"ОТКРЫВАЕМ ЛЕТО" В ДЕТСКОМ ПАРКЕ"

Первого мая в Детском парке вновь будет шумно и весело – открывается летний сезон-2022.

Материал подготовила Александра Лебедева.