Впервые в Озерске состоялся концерт органной музыки

28 апреля на сцене Акустического филармонического зала Детской музыкальной школы № 1 прошел концерт с участием народного артиста России, органиста Владимира Хомякова.

Вместе с ним выступили солисты Челябинской государственной филармонии, лауреаты международных конкурсов: Татьяна Зайцева (саксофон-сопрано), Анастасия Полумогина (саксофон-альт), Ирина Головина (фортепиано).

В программе концерта, который назывался «От барокко к современности», прозвучали произведения известных композиторов разных эпох: И.С.Баха, Э.Эвейзена, С.Губайдулиной, К. Дженкинса, Л. Коэна.

- Сегодняшний концерт для многих озерчан стал открытием. Кто-то впервые услышал орган, кого-то удивило необычное сочетание инструментов - саксофона и органа, в результате чего даже знакомые произведения прозвучали по-новому, - отметила Лариса Кузнеченкова, директор Детской музыкальной школы № 1 г. Озерска.

Концерт стал продолжением цикла музыкальных вечеров, которые проводятся по инициативе и при поддержке почетного гражданина Челябинской области Андрея Комарова и направлены на знакомство жителей Озерска с творчеством исполнителей мирового уровня. А город все чаще появляется на гастрольных картах выдающихся музыкантов, превращаясь в центр культурной жизни Южного Урала. В программе сезонов 2021/2022 здесь уже состоялись выступления: пианиста Константина Емельянова, виолончелиста Александра Рамма, Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, Московского джазового оркестра Игоря Бутмана, пианиста-виртуоза Олега Аккуратова.

Для справки:

Владимир Хомяков - народный артист России (2010). В 1984 окончил Одесскую консерваторию по классу фортепиано у проф. Людмилы Гинзбург и органа у доц. Валерия Рубахи.

Совершенствовался на многих мастер-классах у ведущих органистов Западной Европы: Пита Кее (Нидерланды), Харальда Фогеля, Людгера Ломанна, Йона Лауквика (Германия), Ханса Фагиуса (Нидерланды), Ги Бове (Швейцария), Петера Планявски (Австрия), Кари Юссила (Финляндия) и многих других.

В 1986 году В. Хомяков изучал искусство органостроения у главного органного мастера Домского концертного зала в Риге Гунара Далманиса, в 1987 участвовал в монтаже челябинского органа “Hermann Eule”. С этого же года он работает солистом-органистом и органным мастером Челябинской филармонии.

Один из основателей ассоциации российских органистов «Новое органное движение».

Сегодня Владимир Хомяков является единственным органистом в России, регулярно включающим в свои программы импровизационную музыку.

Инициатор, арт-директор и активный участник международных фестивалей «Джаз на большом органе» (Челябинск 2004, 2005, 2008). В 2006-07 работал главным органистом и хранителем органа Кафедрального собора на острове И. Канта (Кёнигсберг-Калининград).

Информация и фото пресс-службы Группы компаний «Римера».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50694/