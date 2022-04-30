Двое подростков потерялись в лесу под Кыштымом.

Двое подростков потерялись в лесу в Челябинской области – спасатели Кыштымского отряда ПСС успели найти детей до наступления темноты.

Сообщается, что группа челябинцев выехала на отдых и пешую прогулку в пригород Кыштыма. Возвращаясь от пещеры Сугомак, во время остановки у родника, заметили отсутствие двух подростков.

После часа самостоятельных поисков родители обратились за помощью к спасателям. Сотрудники полиции проводили поиск с использованием сирены на дежурном автомобиле, а спасатели на квадроцикле обследовали многочисленные пешеходные тропинки.

«Подростки не смогли сориентироваться в лесу, шли наугад, как оказалось позднее, в противоположную от родителей сторону, и за полтора часа дети удалились более чем на три километра. Ситуацию осложнило отсутствие телефонов у пропавших. К счастью, дети заметили один из информационных указателей, установленных в прошлом году – около него их удалось обнаружить целыми и невредимыми», – рассказали спасатели.

Также в ПСС напомнили, что обязательный минимум для каждого участника даже недолгой прогулки – это питьевая вода, легкий перекус, теплая вещь, фонарик и заряженный телефон. Также обязательно перед выходом обсудить со всей командой маршрут и остановки.

https://dostup1.ru/accident/Dvoe-podrostkov-poteryalis-v-lesu-pod-Kyshtymom_149369.html